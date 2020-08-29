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Gündem Doğu Akdeniz'de Türk gemilerine 'Vur' emri verildi
Gündem

Doğu Akdeniz'de Türk gemilerine 'Vur' emri verildi

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrası çatışma dahil her türlü seçenek için hazırlık yapan TSK, angajman seviyesine gemi komutanına kadar indirdi. Bölgede, Oruç Reis ya da savaş gemilerimize herhangi bir taciz yapılması durumunda gemi komutanları Ankara'ya sormaksızın anında karşılık verecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 08:23:00 -
Doğu Akdeniz'de Türk gemilerine 'Vur' emri verildi

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim seviyesi artarken, bir kaza olma olasılığı her geçen gün artıyor.Yunanistan'ın Türkiye'nin Navtex ilan ettiği Oruç Reis'in görev sahasına yönelik tatbikat hamlesi sonrası Türkiye ilan ettiği Navtexin süresini uzattı.

'Vur' emri verildi

Öte yandan Türkiye'nin bölgedeki çalışmalarına zarar verebilecek her türlü olay için de tedbirler alındı. Doğu Akdeniz'deki angajman seviyesi gemi komutanlarına kadar indirildi. Bölgede görev yapan gemilerimizden herhangi birine saldırı ya da taciz olması durumunda gemi komutanları Ankara'ya sormadan olaya anında müdahale ederek karşılık verme yetkisine sahip.

Angajman kuralları Barbaros sonrası değiştirildi

Bilindiği üzere Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunan tacizlerine yönelik angajman kuralları Barbaros Sismik Araştırma gemisinin Güzelyurt sahasındaki faaliyetleri sırasında bir yunan fırkateyni tarafından taciz edilmesi üzerine değiştirilmişti. 2018 yılından bu yana da bölgedeki araştırma gemilerimiz Türk donanmasının koruması altında faaliyetlerini sürdürüyor.

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