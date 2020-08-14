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Dünya

Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseliyor! ABD'den 'ortak tatbikat' açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki Yunanistan ve Fransa deniz kuvvetlerinin ortak gerçekleştirdiği tatbikata ilişkin açıklama yaptı. Tatbikattan endişe duyduklarını söyleyen Bakanlık Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Bölgede gerilimin azalmasını istiyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 07:09:00 - 2020-08-14 07:18:20
Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseliyor! ABD'den 'ortak tatbikat' açıklaması

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hakları çervesinde gerçekleştirdiği faaliyetlerden rahatsız olan Yunanistan ve Fransa, bölgede ortak askeri tatbikat düzenlediğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, iki ülkenin daimi askeri iş birliği çerçevesinde Türkiye'nin NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan ettiği sahayı da kapsayan bölgede bugün ortak askeri tatbikat icra ettiklerini belirtti.

Fransa ve Yunanistan'ın bölgedeki tansiyonu yükselten tatbikatına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden de jet hızında bir açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; Yunanistan ve Fransa deniz kuvvetlerinin Akdeniz'in doğusunda ortak tatbikat düzenlemesinden endişe duyduklarını söyledi.

"Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden endişeli olduğumuz ortada" diyen ABD'li Sözcü, Fransa ve Türkiye'nin, NATO içinde ABD'nin son derece önemli müttefiki olduğunu kaydetti.

Hoffman, sözlerini şöyle noktaladı:

"Gerilimin azalmasını istiyoruz. Onların işbirliğine devam ederek daha az elverişli koşullarda savaş gemilerini veya uçaklarını kullanma ihtiyacını öngörmeyen çözüm bulmasını istiyoruz"

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