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Dünya Doğu Akdeniz'de Osmanlı tokadı yediler! Yunan siyasetçiden itiraf geldi
Dünya

Doğu Akdeniz'de Osmanlı tokadı yediler! Yunan siyasetçiden itiraf geldi

Avrupa'nın gazlamasıyla şımaran Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının Türkiye'siz bir şekilde Avrupa'ya taşıması hayaline EastMed projesi deniyordu. Proje Türkiye'nin dik duruşu sonrası çöktü. Proje hakkında konuşan Yunan siyasetçi Evangelos Venizelos, "EastMed boru hattı projesi baştan beri siyasi nitelikteydi" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 09:56:00 -
Doğu Akdeniz'de Osmanlı tokadı yediler! Yunan siyasetçiden itiraf geldi

EastMed eleştirisi bu sefer, 2013-2015 yılları arasında Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri bakanlığı görevlerini yürüten Yunan siyasetçi Evangelos Venizelos'tan geldi.

Yunan siyasetçi, "EastMed boru hattı ve yeni uluslararası bağlamlar" başlığı ile makale kaleme aldı ve projenin, en başından beri siyasi nitelikte olduğunu vurguladı.

Venizelos, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İtalya ve İsrail ile varılan anlaşmanın Mayıs 2020'de Yunan meclisinde büyük çoğunlukla onaylandığını hatırlattı, şaşırtıcı bir noktaya da dikkati çekti.

Anlaşmayı gönderdiği mektupla desteklediğini belirten İtalya'nın, metinde adı geçmesine karşın imza atmamış olmasını ilginç olarak niteledi.

Eski Yunan Bakan "Projenin uygulanabilmesi için kritik aktörler tarafından siyasi açıdan kabul edilebilir olması gerekir" ifadesini kullandı.

EastMed'in hayata geçirilebilmesinin kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge sınırlandırılmasına da bağlı olduğunu belirten Venizelos, "Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki hamlelerimizin yer aldığı stratejik çerçeveyi acilen yeniden düşünmemiz gerekiyor" uyarısını yaptı.

Doğu Akdeniz'de Osmanlı tokadı! EastMed projesinin çöküşü
Doğu Akdeniz'de Osmanlı tokadı! EastMed projesinin çöküşü

Ekonomi

Doğu Akdeniz'de Osmanlı tokadı! EastMed projesinin çöküşü

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