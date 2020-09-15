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Gündem Doğu Akdeniz’de krizin ortasında tehlikeli adım! Tam 24 adet F-35…
Gündem

Doğu Akdeniz’de krizin ortasında tehlikeli adım! Tam 24 adet F-35…

Türkiye karşısında geri adım atmak zorunda kalan Yunanistan’ın ABD’den 24 adet F-35 istediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 12:29:00 -
Doğu Akdeniz’de krizin ortasında tehlikeli adım! Tam 24 adet F-35…

Doğu Akdeniz’de provokasyonlarını devam ettiren Yunanistan, ABD’ye göz kırptı.

Gerilimi tırmandıran Yunanistan, Türkiye karşısında küstah girişimlerini sürdürüyor. Atina, F-35 savaş uçaklarını satın almak için hamle yapacak.

Yunanistan; yeni savaş uçakları, fırkateynler, ve silah sistemi planlarını duyurdular.

Türkiye karşısında Fransa’ya dilenerek, ABD’ye yeşil ışık yakarak adalara asker çıkaran Yunanlıların F-35’lerden 24 adet istediği aktarıldı.

Ekonomide zor zamanlar yaşayan Atina’nın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni ziyaret etmesiyle birlikte savunma sistemine yatırım yapacağı öğrenildi.

Voice of America'nın haberine göre; Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, savunmaya yapacakları harcamaların, Türkiye’nin bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı hamlelerini dengeleme ihtiyacından" kaynaklandığını savundu.

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Yorumlar

Harun

Almak başka kullanmak daha başka. Alsınlar. Bir Rafael aldılar sonra F35 istiyorlar, Adamların Askeriyesi tam bir Çorba.
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Ulvi

Kimin geri adım attığı burada biraz şüpheli.Sonuçda Yunanistanın ön koşulunu yerine getirerek nato toplantılarını yapıyoruz.Oruç Reisin limana erken dönmesi iyi olmamıştır.
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