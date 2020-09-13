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Dünya Doğu Akdeniz’de gerilim varken Mısır'ın kuzeyinde tehlikeli gelişme! Rusya 15 savaş gemisi konuşlandırdı
Dünya

Doğu Akdeniz’de gerilim varken Mısır'ın kuzeyinde tehlikeli gelişme! Rusya 15 savaş gemisi konuşlandırdı

Mısır'ın kuzeyindeki, Suriye ile Kıbrıs arasında konuşlandırılan 15 Rus savaş gemisinin fotoğrafları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:08:00 -
Doğu Akdeniz’de gerilim varken Mısır'ın kuzeyinde tehlikeli gelişme! Rusya 15 savaş gemisi konuşlandırdı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin olduğu Doğu Akdeniz bölgesine yakın kısımlarda, Suriye ile Kıbrıs arasında Rus savaş gemileri dikkat çekti.

Rus yayını Avia.Pro'nun haberine göre, 15 Rus savaş gemisi Mısır'ın kuzeyi ve Akdeniz’in orta kısmına yakın bölgede diğer gemileriyle konuşlandırıldığı bildirildi.

Bazı uzmanların verdiği demeçte, Suriye kıyılarında en az 15 Rus savaş gemisi ve denizaltısının varlığından endişe duydukları belirtildi.

Rus donanması ciddi bir operasyona hazırlanıyor şeklinde yorumlandı.

Geçtiğimiz günlerde YPG’ye destek veren Rusya’nın Kobani kentine saldırı yaptığı açıklanmıştı.

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken Rusya’nın 15 gemi konuşlandırması uzmanlar tarafından endişe verici şeklinde yorumlandı.

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