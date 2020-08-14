Doğu Akdeniz'de Fransa'nın hedefi ne? Uzman isimden önemli açıklamalar

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, yeniakit.com.tr'ye konuk oldu.

Doğu Akdeniz’de neler oluyor ve Fransa, Akdeniz’de ne yapmak istiyor?

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Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler neler?

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmelere ilişkin sorularını cevapladı.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, "Ayasofya'nın açılışından rahatsız olanlar Doğu Akdeniz'deki gerginliği artırmaya çalışıyor. Doğu Akdeniz'de yaşananlar yüzyılın hesaplaşmasıdır. 3.Dünya Savaşı Doğu Akdeniz'de değil Uzak Doğu'da bekliyorum." dedi.

Adıbelli ayrıca, "Türkiye barış için savaşa da hazırdır" ifadelerini kullandı.