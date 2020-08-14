  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Doğu Akdeniz'de Fransa'nın hedefi ne? Uzman isimden önemli açıklamalar

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, yeniakit.com.tr canlı yayınında Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 21:00:00 - 2020-08-14 22:07:38
Doğu Akdeniz'de Fransa'nın hedefi ne? Uzman isimden önemli açıklamalar

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, yeniakit.com.tr'ye konuk oldu.

Doğu Akdeniz’de neler oluyor ve Fransa, Akdeniz’de ne yapmak istiyor?

ABD'nin Doğu Akdeniz'deki planları neler?

Yunanistan'ın bir sonraki adımı ne olur?

Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler neler?

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmelere ilişkin sorularını cevapladı.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, "Ayasofya'nın açılışından rahatsız olanlar Doğu Akdeniz'deki gerginliği artırmaya çalışıyor. Doğu Akdeniz'de yaşananlar yüzyılın hesaplaşmasıdır. 3.Dünya Savaşı Doğu Akdeniz'de değil Uzak Doğu'da bekliyorum." dedi. 

Adıbelli ayrıca, "Türkiye barış için savaşa da hazırdır" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın suyunun ısındığı sırada bomba gelişme: Türkiye S-400'leri aktif hale getirdi!
Yunanistan'ın suyunun ısındığı sırada bomba gelişme: Türkiye S-400'leri aktif hale getirdi!

Gündem

Yunanistan'ın suyunun ısındığı sırada bomba gelişme: Türkiye S-400'leri aktif hale getirdi!

Meteoroloji bu kez Yunanistan'ı uyardı! #MaviVatan etiketiyle bomba gönderme!
Meteoroloji bu kez Yunanistan'ı uyardı! #MaviVatan etiketiyle bomba gönderme!

Gündem

Meteoroloji bu kez Yunanistan'ı uyardı! #MaviVatan etiketiyle bomba gönderme!

Yunanistan medyası isyanda: Türkiye yapıyor, biz sadece izliyoruz
Yunanistan medyası isyanda: Türkiye yapıyor, biz sadece izliyoruz

Gündem

Yunanistan medyası isyanda: Türkiye yapıyor, biz sadece izliyoruz

CHP'li vekilden hükümete takdir toplayan 'Doğu Akdeniz' desteği: Pilot olarak hazırım!
CHP'li vekilden hükümete takdir toplayan 'Doğu Akdeniz' desteği: Pilot olarak hazırım!

Siyaset

CHP'li vekilden hükümete takdir toplayan 'Doğu Akdeniz' desteği: Pilot olarak hazırım!

Yunanlar
Yunanlar "Türkler gelmiyor" diye isyan etti

Dünya

Yunanlar "Türkler gelmiyor" diye isyan etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Petrol maden yağma edilecek her ne ise fark etmez
  • Yanıtla

,

Fransa'nın tek hedefi emperyalist arzu ve isteklerinin karşılanması .
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”
Dünya

Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik meşru saldırılarında Ankara’yı desteklemek yerine muhalif bir tutum sergileyen Irak’tan skandal açık..
Ekrem İmamoğlu'ndan akılalmaz Kanal İstanbul paylaşımı! Sosyal medyadan tepki yağdı
Gündem

Ekrem İmamoğlu'ndan akılalmaz Kanal İstanbul paylaşımı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Seçildiği günden bu yana İstanbullulara hizmet etmek yerine şov peşinde koşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine şaşırtmadı. Türkiye, Do..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Oruç Reis'e saldırırsanız bedelini ağır ödeyeceksiniz" dedik

AK Parti, 19. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da açıklamalarda bulundu.
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı