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Doğu Akdeniz'de dev tatbikat! Türkiye ev sahipliğinde icra edilecek

Toplamda 9 ülke ve NATO kuvvetlerinin katılacağı 'Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı', 28 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek.

25 Eylül 2018 Salı 15:05
Doğu Akdeniz'de dev tatbikat! Türkiye ev sahipliğinde icra edilecek

Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde 28 Eylül-7 Ekim arasında Doğu Akdeniz'de icra edilecek.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikata NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bahreyn, Cezayir, Katar, Kuveyt, Pakistan, Romanya, Suudi Arabistan gemi, deniz hava vasıtaları ve karargah personeli ile Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurları katılacak.

Tatbikat, katılan birlik ve komutanlıkların gerçek harekat ve görevlere hazırlıklarını desteklemek amacıyla koordineli denizaltı savunma harbi, denizaltı ve deniz hava harekatı eğitimlerine imkan sunacak.

Tatbikatta, Türkiye'den 4 fırkateyn, 5 denizaltı, 2 korvet, bir lojistik destek gemisi, bir karakol gemisi, üç deniz karakol uçağı, altı helikopter, denizaltı cevapsız yayım istasyonu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları yer alacak.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 15:05
  1. Doğu Akdeniz
  2. Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı
  3. Türkiye
  4. ABD
  5. NATO
  6. Azerbaycan
  7. Bahreyn
  8. Katar
  9. Kuveyt
  10. Pakistan
  11. Romanya
  12. Suudi Arabistan
  13. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

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