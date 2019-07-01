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Doğu Akdeniz’de ‘Deniz Sevr’i dayatması!

Doğu Akdeniz’deki 1.7 milyar varillik iki ayrı petrol rezervi ve 3,45 trilyon metreküp doğal gaz yataklarını sömürmek isteyen ABD, Fransa, İsrail, Mısır, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın kurduğu şer konsorsiyumu, Türkiye’yi bypass edip Antalya körfezine mahkum etmeye çalışıyor. Dış politika uzmanları ise Türkiye’nin haklarından asla taviz vermeyeceğini belirterek milli birlik çağrısı yaptı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:41
Doğu Akdeniz’de ‘Deniz Sevr’i dayatması!

 Harun Sekmen  İstanbul 

Kan kokusu almış balina gibi Doğu Akdeniz’deki petrol rezervlerine saldıran emperyalist devletler, Türkiye’nin hakkı olanı almasını engellemek için de birlikte hareket ediyor.

Ortadoğu’daki satılmış liderlerin de destek verdiği modern bir Haçlı İttifakı kuran ABD, Fransa, İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs ve Yunanistan, ülkemizi Antalya Körfezi’ne hapsetmek için gayret gösteriyor. Ülkemiz ise hakkımız olanı almak ve yüz milyarlarca dolarlık yer altı kaynaklarını kolonyalist devletlere yedirmemek için bölgede aralıksız sondaj faaliyetlerinde bulunuyor. Bölgedeki son durumla ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, çarpıcı tespitler yaptı.

Milli birlik kuşatmayı yarar

ASSAM Strateji ve Güvenlik uzmanı ve Emekli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, emperyalistlerin bölgede cirit attığını belirterek, “Oradaki petrol yataklarının paylaşımıyla ilgili bir anlaşmazlık var. Doğal gaz ve petrol yataklarına göz diken küresel eşkıyalar orada kendi çıkarlarına göre pozisyon almaya çalışıyorlar” dedi. Türkiye’nin bölgede geniş bir kıta sahanlığı olduğuna işaret eden Hacımustafaoğulları, “Türkiye’nin garantörlük hakkı var. Türkiye bölgede direk taraf olan bir ülke. Ancak Türkiye’nin oradaki garantörlüğünü görmezden gelen ülkeler, orada çıkar peşinde koşuyorlar. Bunların başında İsrail var, Amerika ve diğer haçlı bloğu var” şeklinde konuştu. Türkiye’nin bu kuşatmayı yaracak güce sahip olduğunu kaydeden Hacımustafaoğulları, “Türkiye çıkarlarını korumak için gereken çalışmaları yapıyor. Hiçbir şekilde Türkiye bölgedeki haklarından taviz vermez. Doğu Akdeniz’deki kuşatma milli birlikle aşılır. Gündeme gelen Türkiye ittifakı da bununla ilgili. Hepimizi ilgilendiren bir konuda Türkiye’nin tek bir sesle hakaret etmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Haçlı-Siyon ittifakı

Ortadoğu ve Strateji Uzmanı Dr. Abdullah Manaz, “Doğu Akdeniz; Asya ve Ortadoğu’dan buraya uzanan Kara Enerji Koridoru’nun deniz sahasıdır ve bu bölge de kendine ait zengin denizaltı kaynaklarına sahiptir. Büyük Ortadoğu, Suriye’de tıkanan Arap Baharı, Irak ve Suriye işgalleri ve İran’a yönelik operasyonlar Kara Koridoru üzerinde egemenlik oluşturma çabasıdır” dedi. Emperyal devletlerin Türkiye’yi bir tehdit olarak gördüğüne değinen Manaz, “Hıristiyan&Siyonist Kutsal İttifak, bölgede kendi planlarına karşı çıkacak ülkelere yönelik engelleme, çevreleme, baskılama ve çökertme operasyonları yürütmektedir. Bunların başında Türkiye gelmektedir ve son on yılda yaşadığımız ana sorunların en temel sebebi budur. Türk Devleti, Suriye ve Irak’ta yürüttüğü operasyonlardaki kararlılığını burada da göstermekte ve Doğu Akdeniz’deki Türk varlığını korumak için üstün bir görev yürütmektedir. Türkiye’nin bu konudaki kararlılığını test edenler, Irak ve Suriye’de olduğu gibi başarısız olacaklardır” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:41
  1. İstanbul
  2. Doğu Akdeniz’deki petrol rezervleri
  3. Ortadoğu
  4. Haçlı İttifakı
  5. ABD
  6. Fransa
  7. İsrail
  8. Mısır
  9. Güney Kıbrıs
  10. Yunanistan
  11. Antalya Körfezi
  12. yer altı kaynakları
  13. ASSAM Strateji ve Güvenlik uzmanı ve Emekli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları
  14. Ortadoğu ve Strateji Uzmanı Dr. Abdullah Manaz

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