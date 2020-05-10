Doğu Akdeniz'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun zaman sonra ilk defa sokağa çıktı

HATAY (AA) - Adana, Hatay ve Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun aradan sonra sokağa çıktı.

Adana'da sosyal mesafeyi koruyup, maske takan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokak, bulvar ve parklarda yürüyüş yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Bando ekibi, üstü açık otobüsle şehir merkezinde tur atarak vatandaşlara müzik dinletisi sunup karanfil dağıttı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, müzik eşliğinde oynayıp eğlendi.

73 yaşındaki Yusuf İncekalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık iki aydır ilk defa evinden çıktığını belirterek, "Sokağa çıktığımda fazla oksijenden olmalı ki başım döndü. Bu eğlence çok iyi oldu. Tadını çıkarmaya çalışıyorum." dedi.

Vatandaşlardan 65 yaşındaki Suzan Özkara da evde uzun süre kalmanın kendilerini olumsuz etkilediğini, daha uzun süre dışarıda vakit geçirmek istediklerini bildirdi.

80 yaşındaki Çetin Börköz, uzun süre evde kaldıklarını dile getirerek, "Dışarıya çıktığımda öncelikle özgürlüğü hissettim. Ben hukukçu olarak özgürlük için 55 senedir mücadele ediyorum. Şimdi en önemli şey virüse kapılmadan sosyal mesafeyi koruyarak kardeşçe ve dostça yaşamak. İnşallah bu koronavirüs belası gidecek ve Türkiye feraha erecektir." şeklinde konuştu.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de parklardaki vatandaşları sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri konusunda uyardı, kadınların da Anneler Günü'nü kutladı.

- Hatay

Hatay'da sosyal mesafeyi koruyup, maske takarak park ve meydanları dolduran 65 yaş ve üstü vatandaşlar, yürüyüş ve egzersiz yaptı.

Atatürk Parkı'na çıkan vatandaşlardan 71 yaşındaki Mehmet Nur Omak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yasağın başından bu yana kurallara harfiyen uyduklarını ve evden çıkmadıklarını belirtti.

Omak, "Uzun süreden sonra sokağa çıkmak bambaşka bir duygu. Bu dört saat bizim için çok uygun. Allah devletimizden razı olsun. Tanıdığım bütün arkadaşlarım bu uygulamadan memnun. İnşallah tez zaman içinde bu beladan kurtuluruz." ifadelerini kullandı.

88 yaşındaki Ali Uğur da uzun süre sonra sokağa çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek, salgının bir an önce bitmesi temennisinde bulundu.

Öte yandan polis ve zabıta ekipleri, sosyal mesafenin korunması ve zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması konusunda sık sık uyarılar yaptı.

- Mersin

Mersin'de belirlenen saatlerde sokak, cadde ve meydanlara çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.

Yürüyüş ve egzersiz yapan vatandaşlar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uydu.

Polis ekipleri de kurallara uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

