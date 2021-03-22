Doğu Akdeniz krizinde flaş karar! Türkiye ve Yunanistan anlaşmaya vardı

Türkiye ile Yunanistan, NATO'nun, Doğu Akdeniz'deki "Oruç Reis" krizinden sonra oluşturduğu Ayrıştırma Usulleri Mekanizması çerçevesinde önemli bir mutabakata vardı. Yunan To Vima gazetesine göre iki ülke silahlı kuvvetlerinin harekât daireleri arasında "kırmızı telefon" olarak bilinen direkt iletişim hattı kurulmasında anlaşmaya varıldı. Mutabakatın 2 hafta önce NATO'da sağlandığını belirten To Vima, söz konusu doğrudan iletişim hattının 24 saat açık tutulacağını aktardı.

Böylelikle sahada iki ülke askerinin karşı karşıya gelmesi, olası kriz durumunda çözüme daha rahat kavuşulmasının ve sağlıklı iletişimin önü açılmış oldu.

Yunan bakan NATO'ya direkt iletişimi bildirdi

Atina Haber Ajansı (ANA) ise, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın geçen cuma günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesinde, harekat dairelerine direkt iletişim hattı konusunu da görüştüklerini belirtti. ANA haberinde, "Görüşmede iki ülkenin vardıkları mutabakat gündeme geldi. Stoltenberg harekat daireleri arasındaki direkt iletişim hattı sayesinde muhtemel gerginliklerin giderilmesinin mümkün olacağına ilişkin inancını dile getirdi" dedi.

Yunanistan başbakanından Türkiye-AB açıklaması

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs konusunun artık Türkiye-AB ilişkilerinden geçtiğini, bunun da ülkesinin dış politikasının bir başarısı olduğunu ifade etti. Miçotakis, To Vima'ya verdiği demeçte "Coğrafya, Türkiye ile birlikte ve olabildiğince en iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamamıza karar verdi. Türk-Yunan ilişkilerinin Türkiye-AB ilişkilerinden geçtiği bir çerçeve oluşturduk" dedi.