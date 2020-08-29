Doğu Akdeniz itirafı: Savaş çıkarsa Türkiye...
Alman Die Zeit gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerine ilişkin taviz vermeyeceğini ifade ederek, "Türkiye hakkı olanı alacak" değerlendirmesini yaptı. İsrail'de yayın yapan Jerusalem Post gazetesi ise, Yunanistan ile olası çatışmada kazanan tarafın Türkiye olacağını yazdı.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri dünya gündeminde yer almaya devam ediyor.
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını gasp etmeye çalışan Avrupa Birliği ve Yunanistan gerilimi tırmandırmaya devam ederken Alman gazetesi Die Zeit, gerçeği itiraf etti.
Gasp itirafı: Türkiye hakkı olanı alacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de taviz vermediğini ifade eden Alman gazetesi, "Türkiye hakkı olanı alacak" diyerek Avrupa Birliği'nin gasp hesabını itiraf etti.
Almanya Türkiye ve Yunanistan ile temasta
Avrupa Bilirği, ABD ve NATO'nun devreye girdiğini belirten Alman gazetesi, Almanya'nın Türkiye ve Yunanistan ile diyalog halinde olduğunu vurguladı.
"Savaş çıkarsa kazanan Türkiye olur" uyarısı
İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi ise, Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışmanın çıkması durumunda kazanan tarafın Türkiye olacağını belirtti.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimden İsrail'in gaz projelerinin de olumsuz etkilediğini vurgulayan gazete, gaz yataklarının güvende olmayacağı belirtti.