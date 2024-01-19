  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü online alışveriş markası iflas etti! Müşteriler şokta, yana yakıla 'Siparişlerimiz ne olacak?' diye sormaya başladılar

Kimi vezir olur kimi rezil olur! İşte şimdi Aslı’ya gülüp geçebilirsiniz

Dolarda 40 lira depremi! Maalesef kötü haber

Ekmeklerini 'taştan' çıkaracaklar! Petrol zengini ülkeye bakın ne satıyoruz!

İsrail ordusundan kan donduran itiraf! Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!

Akrabasını zikirle yolcu eden adam viral oldu

Tüm Türkiye'ye gece yarısı ilan edildi! 3 parti kapatıldı

Palavracılara kim inanır? Söz verip sözünü tutmayan Tanju’dan bir söz daha

Bakan Kacır'ın tepkisi sosyal medyayı salladı: Vuhhh gitti adam

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni ikramiye kararı: O düzenleme iptal edildi
Yerel Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı
Yerel

Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-01-19 15:31:00 -
Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için sağanak uyarısında bulundu.

MGM'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de yağışların, bu akşamdan itibaren yarın sabaha kadar Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde düşmesi bekleniyor.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23