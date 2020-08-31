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Gündem Doğu Akdeniz için çağrıda bulunan Papa'ya Cumhurbaşkanlığı'ndan cevap
Gündem

Doğu Akdeniz için çağrıda bulunan Papa'ya Cumhurbaşkanlığı'ndan cevap

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Doğu Akdeniz'deki gerilim için diyalog ve barışçıl çözüm çağrısında bulunan Papa Francis'in ifadelerine cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 16:10:00 -
Doğu Akdeniz için çağrıda bulunan Papa'ya Cumhurbaşkanlığı'ndan cevap

Yunanistan'ın Türkiye'nin haklarını gasp etmeye çalıştığı Doğu Akdeniz için Avrupa Birliği ve bölge ülkelerinden tehdit mesajları gelirken Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Akdeniz'deki gerilime ilişkin suskunluğunu bozdu.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Papa Francis, "Doğu Akdeniz bölgesindeki gerilimleri endişeyle takip ediyorum ve o bölge halklarının barışını tehdit eden çatışmaları çözmek için yapıcı diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulunuyorum" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan cevap geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Doğu Akdeniz'deki gerilim için diyalog ve barışçıl çözüm çağrısında bulunan Papa Francis'in ifadelerine cevap verdi.

Altun İngilizce olarak yazdığı cevapta "Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum. Yunanistan'a hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır" ifadelerini kullandı.

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