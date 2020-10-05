  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu Afrika Topluluğu, DTÖ Başkanlığı'na Kenyalı Amina Muhammed'i aday gösterdi
Aktüel

Doğu Afrika Topluluğu, DTÖ Başkanlığı'na Kenyalı Amina Muhammed'i aday gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 14:00:06 -
Doğu Afrika Topluluğu, DTÖ Başkanlığı'na Kenyalı Amina Muhammed'i aday gösterdi

ABUJA (AA) - Doğu Afrika Topluluğu (EAC), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Başkanlığı'na Kenyalı Amina Muhammed'in adaylığını onayladı.

EAC Bakanlar Konseyi'ne başkanlık eden Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta, yaptığı açıklamada, EAC Başkanı ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin talebi üzerine üye ülkelerin Muhammed'in adaylığını onayladığını belirtti.

Muhammed'in de aralarında bulunduğu ikinci tura kalan 5 isim arasından 2 kişi yarın seçilecek. DTÖ'nün yeni başkanı da 164 üye ülkenin kararı sonrası aralık ayında belirlenecek.

DTÖ Başkanlığı için diğer adaylar ise Nijerya'dan Ngozi Okonjo-Iweala, Güney Kore'den Yoo Myung-hee, Suudi Arabistan'dan Muhammed Maziad Al-Tuwaijri ve Birleşik Krallık'tan Liam Fox oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tahran ile ilgili olay sözler! ‘Türkiye korkusu var’ dedi ve açıkladı: İran bunu bekliyor
Dünya

Tahran ile ilgili olay sözler! ‘Türkiye korkusu var’ dedi ve açıkladı: İran bunu bekliyor

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, İran'ın Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına ilişkin tutumunu değerlendirdi. Yılmaz, cephe ..
Ermenistan Ordusu paylaştı! Bu fotoğraf gündeme bomba gibi düştü
Dünya

Ermenistan Ordusu paylaştı! Bu fotoğraf gündeme bomba gibi düştü

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Ermeni komutanların poz verdiği sırada arkada birlik yerlerinin ve silah mevzilerinin görülmesi d..
Türkiye'den çok sert uyarı: Derhal bölgeyi terk edin
Gündem

Türkiye'den çok sert uyarı: Derhal bölgeyi terk edin

Türkiye, 30 yıl önceki gibi bugün de bölgede barış ve huzurun tesisine engel olan Ermenistan'a tepki gösterdi ve Ermeni teröristlerle iş bir..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay