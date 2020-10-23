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Gündem Doğruysa çok vahim! 'Sudan'ın ABD'ye yolladığı rüşveti Prens Selman ödedi'
Gündem

Doğruysa çok vahim! 'Sudan'ın ABD'ye yolladığı rüşveti Prens Selman ödedi'

BAE, Bahreyn gibi ülkelerin İsrail ile normalleşme adımları attığı bu dönemde Sudan da benzer bir hamlede bulunmuştu. ABD ise Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmak için 335 milyon dolar tazminat istedi. Mısır ve Suudi Arabistan kaynaklarının doğruladığı iddiaya göre, Sudan'ın parasını Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ödedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 07:38:00 - 2020-10-23 07:42:41
Doğruysa çok vahim! 'Sudan'ın ABD'ye yolladığı rüşveti Prens Selman ödedi'

ABD'nin Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmak için istediği 335 milyon dolar tazminatı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ödediği öne sürüldü. Mısır ve Suudi Arabistan kaynakları iddiayı doğruladı.

Paranın nereye gittiği belli oldu

Basında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ın adını terörizme sponsorluk yapan devletler listesinden çıkarmadan önce Amerikalı terör mağdurlarına tazminat ödemesi şartı koymasının ardından müdahale etti. Ödenen tazminat, 1998 yılında Doğu Afrika'daki ABD Büyükelçiliği bombalaması ve 2000 yılında Yemen açıklarında güdümlü bir füze avcısı olan USS Cole'a yapılan saldırıda hayatını kaybeden 224 kişinin ailelerine ve kurbanlarına gidecek.

İsrail-ABD heyeti Hartum'a gitmiş

Bu arada tazminat görüşmelerinin başlamasıyla birlikte Tel Aviv’den Hartum'a giden uçakla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kıdemli yardımcılarını ve Trump danışmanlarını içeren heyet, kiralık bir Malta özel jetiyle doğrudan Tel Aviv'den Hartum'a uçtu ve aynı gün İsrail'e döndü.

Heyetin Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı General Abdülfettah el-Burhan ile görüştüğü öğrenildi. Konuyla ilgili bilgi verilen kaynaklara göre, uçaktaki yetkililer arasında Netanyahu'nun ofisinin genel müdürü Ronen Peretz ve Arap dünyası elçisi vardı. Amerikalı yetkililer arasında, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Körfez ve Kuzey Afrika'nın kıdemli yöneticisi General Miguel Correa ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın kıdemli danışmanlarından Aryeh Lightstone bulunuyordu.

 

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Yorumlar

selim

abd bunlari resmen inek gibi sagiyor , ona karsilik yalakalik ve piyonluk gorevlerini ifaa ediyorlar , vay bu araplarin basina gelenlere vay
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Ulvi

Yiyeyim senin egemenliğini,bakanlığını.İnsanın ruhu köle olunca bünye bağımsızlık,özgürlük kaldırmaz.Bulantı yapar.Muhakkak ezecek bir efendi arar kendine.Bunları Türklerden gördükleri kardeşçe dostça yaklaşım kesmedi,haraçlarını tıpış tıpış Amerikaya uçlanıp,İsrailin önünde reverans yaparak buldular efendilerini.
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