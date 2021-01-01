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Dünya Doğruysa büyük kriz çıkacak! İran'dan flaş iddia
Dünya

Doğruysa büyük kriz çıkacak! İran'dan flaş iddia

İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ölüm yıl dönümü öncesinde flaş bir iddia geldi. Suikastta İngiliz-ABD işbirliği olduğunu ifade eden Tahran Başsavcısı’na göre, Bağdat Havalimanı’nda uçuş güvenliğinden sorumlu İngiliz güvenlik şirketi G4S, Süleymani’nin bilgilerini ABD ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 08:13:00 -
Doğruysa büyük kriz çıkacak! İran'dan flaş iddia

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin suikast sonucu öldürülmesinin yıl dönümü yaklaşırken, Tahran’dan dikkat çeken açıklama geldi. Kasım Süleymani suikastının hukuki sürecine ilişkin bilgi veren Tahran Başsavcısı, ABD’ye İranlı komutanın Bağdat Havalimanı’na girişiyle ilgiliyi bilgiyi İngiliz özel güvenlik şirketi G4S’nin verdiğini, suikastı gerçekleştiren SİHA’nın Ramstein’dan yönetildiğini açıkladı. Kasım Süleymani 3 Ocak 2020’de Irak’taki Bağdat Uluslararası Havaalanı’ndan çıktıktan hemen sonra ABD Başkanı Donald Trump’ın emrini verdiği suikast sonucu Haşdi Şabi Komutanı Ebu Mehdi el Mühendis’le birlikte öldürülmüştü. Süleymani’nin ölümünün ardından İran ve Irak’taki Şii milis gruplardan intikam tehditleri savrulmuştu.

Havalimanından istihbarat iletti

Süleymani suikastının hukuki sürecine ilişkin bilgi veren Tahran Başsavcısı Ali Elkasimihr, Bağdat Havalimanı’nın uçuş güvenliğinden sorumlu Britanyalı güvenlik şirketi G4S’nin suikasttaki rolüne dair, “Bu dosyadaki önemli ve dikkati çekici konulardan biri de Bağdat Havalimanı’nın uçuş güvenliğinden sorumlu Britanyalı güvenlik şirketi G4S’nin Kudüs Gücü komutanına suikasttaki rolüdür. Bu şirketin ajanları, komutan Süleymani ile arkadaşları havalimanına giriş yaptığı an bu istihbaratı teröristlere (ABD güçleri) iletmiştir.” ifadelerini kullandı.

Ramsteın’dan kontrol edildi

Tahran Başsavcısı, Süleymani suikastında Almanya’da ABD’nin kullandığı Ramstein hava üssünün de rolü olduğunu, ABD güçlerine bilgi ve uçuş verileri sağlanan bu üsten İranlı komutanı hedef alan silahlı insansız hava aracının (SİHA) yönetildiğinin tespit edildiğini de aktardı. Elkasimihr, tüm bu kişilerin kimlik tespiti için gerekli işlemlerin sürdürüldüğünü, suçun faillerine yönelik şikayetleri uluslararası mahkemelere sunacaklarını belirtti.

Suçlamayı reddetti

Öte yandan İngiliz The Sun gazetesine göre suçlamaları ‘tümüyle temelsiz’ diye reddeden bir G4S sözcüsü, ‘Süleymani ile beraberindeki Haşdi Şabi Komutanı Ebu Mehdi el Mühendis’e yönelik 3 Ocak 2020 saldırısına kesinlikle hiçbir şekilde müdahil olmadıklarını’ savundu.

B-52’lerle nükleer gözdağı

ABD, muhtemel bir İran tehdidine karşı 2 ‘B-52H’ tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağını Ortadoğu’ya gönderdiğini açıkladı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nca (CENTCOM) yapılan açıklamada, “5. Bombardıman Filosunun ana üssü Minor Hava Üssünden B-52H Stratofortress mürettebatı, ABD’nin bölge güvenliğine olan bağlılığını ortaya koymak ve kısa sürede devasa bir savaş gücünü hızlıca konuşlandırma kabiliyetini göstermek üzere bugün, Ortadoğu’da bulundu” ifadesi kullanıldı. ABD, daha önce de 2 kez Orta Doğu bölgesi üzerinden “B-52H” tipi uçaklarla uçuş yapmıştı.

Vurulan uçağa 150’şer bin dolar tazminat

İran, geçen Ocak ayında Devrim Muhafızları’nın düşürdüğü yolcu uçağında ölen 176 kişinin ailelerinin her birine 150’şer bin dolar tazminat ödeyecek. Ukraine International Havayolları’na ait Boeing 737 yolcu uçağı, Tahran’dan havalanmasından kısa süre sonra iki füzeyle düşürülmüştü. İran başta sorumluluğu reddetmiş, ancak sonra yolcu uçağının “kasıt olmadan” düşürüldüğünü kabul etmişti. Tahran yönetimi, olayı Devrim Muhafızları’nın “feci bir hatası” diye tanımlamıştı. Kurbanlar arasında, 82 İran, 63 Kanada, aralarında mürettebatın da bulunduğu 11 Ukrayna, dört Afganistan, dört İngiltere ve Üç Almanya vatandaşı vardı.

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Yorumlar

Akif

Siz ancak Fars miliyetciliginiz için ehli sünnet düşmanlığı yaparsiniz.... Ortadoğuda yemediğiniz halt kalmadi... Çıkarlarıniz için kurduğunuz tezgahlarla ABD ile aranızda ne fark var ??? Katiliniz öleli bir yıl oldu hala intikam adına ortaya koyduğunuz bir şey göremedik...!!! Karabağ savaşinda sizin Ermenilere verdiğiniz örtülü desteği hiç unutmadik.... Sizi gidi İslam görünümlü mürted zalimler SİZİ !!!
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