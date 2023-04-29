Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Atatürk Havalimanı'nı Amerikan şirketlerine verip Atatürk'ün mirasına sahip çıkacağı" vaadinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok fena madara etti. Altınok, yazısının "Doğruya doğru, bunu yaparsa Bay Kemal yapar!" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nı Amerikan şirketlerine verip Atatürk'ün mirasına sahip çıkacakmış.

Özel sektörün yanı sıra başta ABD olmak üzere hükümet müşterilerine de hizmet veren bir aile şirketiyle görüşmelere başlamışlar bile.

Merak etmeyin canım, sahipleri "Türkiyeliymiş". BioNTech'çi Uğur-Özlem Şahin çifti gibi yani. Seversiniz.

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Seçimleri kazanırsa bu iş tamammış.

Doğrudur, kazanırlarsa bu iş olur, şüphemiz yok.

ABD'nin Türkiye'nin kalbinde, Karadeniz'den Rusya'ya açılan boğazın dibindeki bir havalimanının, çalıştığı şirketin kontrolüne girmesine itiraz edecek hâli yok ya. Hatta üstüne para bile verirler."