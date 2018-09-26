Doğru eş seçmenin püf noktaları nelerdir?

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Battal, insan hayatının en önemli kararlarından birinin doğru eş seçmek olduğunu belirtti.

Battal, doğru eş seçimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığımızı insanın gerçekten sevebileceği, saygı duyacağı, güvenebileceği bir eş seçme durumunda mutlu olabileceğini ifade etti.

İnsanın hayatındaki en önemli noktaların eş ve iş seçimi olduğunu vurgulayan Battal, şöyle konuştu:

"Mutluluğun yedi anahtarı vardır. Bunlar aile ilişkileri, geleceğe güvenle bakma, işini sevme, arkadaş ve dost çevresi, ruhsal ve bedensel sağlık, nasıl yaşamayı arzu ettiğiniz ve değerlerinizdir. Doğru eş seçimi insan hayatının en önemli kararıdır. Eş seçiminde alınan dört temel ölçüt vardır. Bunlar kültürel uyum, kişilik ve karakter, cinsel çekicilik, ekonomik yeterliliktir."

Battal, bir insanın ilişkilerinin temelini kişilik ve karakter yapısının oluşturduğuna değinerek, "Evlilik öncesinde insanlar gerçek kişiliklerini gizlerler. Farkında olmadan saklarlar. Bir insanın gerçek ve kişilik yapısını size davranışlarıyla değil sizden başkalarına karşı nasıl davrandığına dikkat edin. İnsanlar olan durumlarda maske takarlar. Olağanüstü durumlarda ise maskeleri düşer" ifadelerini kullandı.

İnsanın karşısındaki insanı görmek istediği gibi gördüğünü ifade eden Battal, sözlerine şöyle devam etti:

"Evleneceğimiz insanın kafa dengi, arkadaş, dost olması gerektiğini, evleneceğimiz kişiyle ortak yanlarımızın olmalıdır. Çevrenin baskısıyla oluşan bir evlilik değil çevrenin baskısından kurtulan bir evlilik yapmanız gerekir."

Battal, evlilikte belirleyici tek noktanın para olarak görülmemesini evlilik için kişinin ekonomik yeterliliğe ulaşması gerektiğini savunarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Evlendiğimiz kişiye karşı anlayışlı, empati kurabilen, demokratik olan, problem çözmeye çalışan, fikirleri dayatmayan bir kişi olmamız gerekir. Ülkemizde erken evlilik yani çocuk gelinlerin sayısı çok fazladır. Bu konuda gerekli önlemler alınmalıdır. Bu çocuklar evliliğe ruhen ve bedenen hazır değillerdir. Evlilik demek sadece bedensel olgunluğa ulaşmak demek değildir. Evlilik ruhen de, fiziken de olgunluğa ulaşmayı gerektirir."