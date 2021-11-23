'Doğru Beslen Sağlıklı Kal' projesi tanıtıldı

Programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, beslenmenin hayatın her döneminde önemli olduğuna, fakat çocukluk döneminde daha önemli olduğuna dikkat çekerek çocukluk çağında beslenme bilincinin aşılanmasıyla bilinçli bireyler yetişeceğini ve beslenme problemlerinin en aza indirilebileceğini ifade etti. Bu konudaki çalışmaları nedeniyle Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve diğer vakıf üyelerine teşekkür eden Müdür Hasan Başyiğit, güzel çalışmalarının devamını diledi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, vakfın çalışmalarını ve planladıkları çalışmaları anlattığı konuşmasında, “Doğru Beslen Sağlıklı Kal” projesinin amacına ulaşmasını temenni etti.

Daha sonra Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Tekirdağ Diyaliz Merkezleri Koordinatörü Ali Arda projenin tanıtımını gerçekleştirdi.

"Doğru Beslen Sağlıklı Kal” projesinin protokolü İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk arasında imzalanarak proje hayata geçirildi.

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocuk yaşlarda edinilmesi gereken bir alışkanlık olduğu gerçeğinden yola çıkan Türk Böbrek Vakfı, 60-72 ay yaş aralığındaki anaokulu öğrencilerine yönelik, kamu yararına, "Doğru Beslen Sağlıklı Kal" eğitim projesini hazırladı. Proje Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı (2013) ve OBADER (2013) rehberine, bu yaş grubundaki öğrencilerin öğrenme becerilerine uygun olarak hazırlanmış set içindeki hikaye kitabı, materyalleri, uygulama kılavuzu, videosu ile okul öncesi öğretmenleri için, sınıflarında hemen kullanılabilecek şekilde, eğitim planı ve eğitim materyalleri hazır hale getirilmiş ve ayrıca öğretmenlere herhangi bir eğitim gerektirmeyecek şekilde oluşturulmuştur. Eğitim setinde eğitim modülleri ile hikaye anlatma, drama, müzik, dans ve pekiştirme yöntemleri kullanılarak böbrekler, böbrek sağlığı, sağlıklı beslenme, konularının hem öğretici, hem de renkli ve eğlenceli bir biçimde ele alınması amaçlanarak hazırlandı.