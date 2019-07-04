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Doğaseverler Çınarlıdere Şelalesine yürüdü

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen “Doğaya Yürüyoruz Kocaeli “ projesiyle birlikte Kocaeli’nin doğal güzellikleri gözler önüne seriliyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:26
Doğaseverler Çınarlıdere Şelalesine yürüdü

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen “Doğaya Yürüyoruz Kocaeli “ projesiyle birlikte Kocaeli’nin doğal güzellikleri gözler önüne seriliyor.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın başlattı proje ile birlikte 2 bin 500’ü aşkın doğasevere ulaşılan “Doğaya Yürüyoruz Projesinin” bu haftaki rotası Çınarlıdere Şelalesi oldu. Rota hakkında kısa bir bilgilendirmeyle başlayan yürüyüşte toplamda on kilometre yüründü. Meşe ağaçları ve kuş sesleri eşliğinde yürünen parkurda doğaseverler bol bol fotoğraf çekti. Toplam 10 kilometre olan yürüyüş parkurunun beşinci kilometresindeki Çınarlıdere Şelalesinde güvenlik önlemleri alınarak halatla iniş ve tırmanış gerçekleştirildi.


Yürüyüşlere ilk defa katılan ve etkilendiğini söyleyen İngilizce öğretmeni Amerikalı Kristen Anne Maclellan, “Yürüyüş inanılmaz bir deneyimdi, çok geç keşfettim, biraz üzgünüm ama harika bir yürüyüş oldu. Kocaeli’nin keşfedecek çok güzelliği olduğuna eminim. Sürekli gelmeye çalışacağım” dedi.


Doğaya Yürüyoruz Projesinin en büyük amaçlarından biri de temizlenmedik parkur bırakmamak.Yürüyüşe katılan her doğasevere çöp poşeti verilerek rota boyunca gördüğü her çöpün toplanılması sağlanıyor. 2 bin 500 km’den fazla 102 doğa yürüyüş parkuru ile Türkiye’nin en uzun doğa yürüyüş parkurlarına sahip ili olan Kocaeli’nin doğal güzelliklerini daha iyi görebilmek adına iki haftada bir farklı rotalara doğa yürüyüşleri düzenleniyor. Geçtiğimiz yılda 35 farklı rotaya gerçekleşen yürüyüşlerde Türkiye’nin dört bir yanından gelen doğaseverlere ulaşıldı.


Birçok doğa yürüyüş parkuru olan Kocaeli’de, doğaseverler yeni parkurlarla buluşturuluyor. Samanlı Dağları Doğa Yürüyüş Parkuru, Karadeniz Zambak Yolu Doğa Yürüyüş Parkuru, Yörük Kültür Yolu, Kafkas Sürgün yolu gibi önemli doğa yürüyüş parkurları kentin zengin doğa yürüyüş parkurlarına ekleniyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:26
  1. doğa
  2. kültür
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