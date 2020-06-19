Doğanşehir ‘Vahap Babası’nı kaybetti

İstanbul’da geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybeden Malatya’nın Doğanşehir İlçesi Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün vefatı ilçede de derin üzüntüye neden oldu. Yaptırdığı hayır işleri ile herkesin gönlünde taht kuran Vahap Başkan için Cuma Namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bir süredir İstanbul’da tedavi gören ve kalp ameliyatı geçiren Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük (78) yoğun bakımda hayata gözlerini yumdu. 2014 yılında AK Parti’den Doğanşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Küçük, son yerel seçimlerde de yine AK Parti’den seçilerek başkanlık görevini devam ettirmişti.

Doğanşehir ilçesi başta olmak üzere birçok yere yaptırdığı hayır işleri ile de adından sıkça söz ettiren Başkan Vahap Küçük’ün adı ilçede yaptırdığı Turgut Özal Üniversitesi’nin meslek yüksekokuluna da verilmişti.

Vefat haberinin ardından birçok siyasi ve bürokratın da taziye mesajı yayımladığı Başkan Vahap Küçük’ün cenazesi ailesinin talebi üzerine İstanbul’da defnedilecek. Başkan Küçük’ün yıllarını verdiği ve her zaman ‘Doğanşehir benim sevdam’ dediği ilçesinde ise üzüntü hakim. Başkanın yasını tutan Doğanşehirliler, ‘Vahap başkan ölmedi Doğanşehir öldü’ diyerek acılarını dile getiriyorlar.

Birçok vatandaşında gözyaşlarına hakim olmadığı ilçede Doğanşehir İlçe Müftülüğü tarafından cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. İlçe halkının ‘Vahap baba’ diyerek hitap ettiği 78 yaşındaki Belediye Başkanı Vahap Küçük’e son görevlerini yerine getiren Doğanşehirliler, üzüntülerinin büyük olduğunu dile getirdiler.