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Yerel Doğanşehir araç filosunu genişletiyor
Yerel

Doğanşehir araç filosunu genişletiyor

Yeniakit Publisher
2023-10-22 12:57:00 -
Doğanşehir araç filosunu genişletiyor

Doğanşehir Belediyesi araç filolarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Belediye bünyesine 2 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 1 adet traktör ekledi.

Doğanşehir Belediyesi araç filolarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Belediye bünyesine 2 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 1 adet traktör ekledi. Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt yeni gelen araçlar ile ilgili bilgiler verdi.

Araç filolarını genişletmeyi sürdüklerini belirten Başkan Durali Zelyurt, "Şuanda 2 adet sıkıştırmalı çöp kamyonumuz ve 1 adet traktörümüz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan tamamı belediyemizde çalıştırılmak üzere hibe edilmiştir. Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum döneminde görüşmelerimiz neticesinde ihtiyaçlarımızı belirttik. Bu ihtiyaçlarımızı yerinde görerek bize bu hibeleri vermişlerdir. Bizim bu süreç içerisinde 1 adet Loder, 2 adet pikap ve bu arada 1 adet kamyon olmak üzere bu deprem sürecinde iş makinelerimizi ve araç filolarımızı büyütüyoruz. Çevre Bakanlığımıza depremden sonra ve depremden önce bizlere gösterilen bu ilgiden dolayı Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun diliyorum. Araç filomuzu genişletmeye devam ediyoruz. Hizmet için buradayız biz vatandaşa hizmet için devam edeceğiz. Yaparsa AK Parti yapar diyoruz. Memleketimize ve İlçemize hayırlı İnşallah rabbim bir daha böyle bir felaket göstermez" dedi.

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