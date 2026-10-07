Doğan Trend Otomotiv 5 motosiklet markasının operasyonunu devrediyor

Doğan Trend Otomotiv, yeni modeller ve genişleyen ürün gamıyla otomotivde büyümeye odaklandığı yeni dönemde marka portföyünü yeniden yapılandırıyor. Şirket, bu stratejik odaklanma kapsamında marka portföyünde de yeniden yapılanmaya giderek Kymco’nun Türkiye’deki üretim ve satış faaliyetleri ile Vespa, Aprilia, MotoGuzzi ve Piaggio markalarını kapsayan Piaggio Grubu motosiklet operasyonlarını devrediyor. Doğan Trend Otomotiv, Suzuki ile uzun yıllara dayanan iş birliği kapsamında Suzuki motosiklet ve deniz motorları distribütörlüğünü ise kesintisiz olarak sürdürecek.

2020 yılında Doğan Grubu’nun otomotiv ve mobilite alanındaki şirket ve markalarını tek çatı altında toplamak üzere kurulan Doğan Trend Otomotiv, güçlü marka portföyüyle Türkiye otomotiv pazarındaki faaliyetlerine devam ediyor. Japon otomotiv markası Suzuki, 100 yılı aşkın köklü İngiliz mirasına sahip MG ve hafif ticari araç markası Maxus’un Türkiye operasyonlarını yürüten şirket, Mazda markasının Türkiye’deki satış sonrası hizmetlerini de bünyesinde sürdürüyor.

Yeni modellerle otomotivde yeni büyüme dönemi

Önümüzdeki dönemde pazara sunulacak yeni modeller ve genişleyecek ürün gamıyla birlikte otomotiv alanındaki büyümesini daha da hızlandırmayı hedefleyen Doğan Trend Otomotiv, sahip olduğu kaynakları, yatırımlarını ve organizasyonel yetkinliklerini otomotiv markalarının gelişimine yönlendirecek. Şirket, Türkiye genelindeki yaygın yetkili satış ve servis ağıyla markalarının pazardaki konumlarını daha da güçlendirmeyi ve otomotiv alanındaki büyümesini sürdürülebilir şekilde ileri taşımayı hedefliyor.

Bu stratejik yaklaşım doğrultusunda marka portföyünü de yeniden yapılandıran Doğan Trend Otomotiv, Kymco markasının Türkiye’deki üretim ve satış operasyonları ile Vespa, Aprilia, MotoGuzzi ve Piaggio markalarından oluşan Piaggio Grubu motosiklet operasyonlarını devrediyor. Şirket, Suzuki ile uzun soluklu iş birliği kapsamında Suzuki motosiklet ve deniz motorları distribütörlüğüne ise aynı şekilde devam edecek.

“Kaynaklarımızı otomotiv operasyonlarımızın büyümesine yönlendiriyoruz”

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya, şirketin yeni dönem stratejisine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:“Önümüzdeki dönemde otomotiv markalarımızın ürün gamının genişleyeceği yeni bir büyüme dönemine giriyoruz. Bu doğrultuda organizasyonel gücümüzü ve kaynaklarımızı otomotiv operasyonlarımıza daha yoğun biçimde yönlendirme kararı aldık. Piaggio Grubu ile 2016’dan, Kymco ile 2020’den bu yana başarıyla sürdürdüğümüz faaliyetlerimizi de yeni stratejik odağımız doğrultusunda devrediyoruz. Bu geçiş sürecindeki en önemli önceliğimiz, müşterilerimizin satış ve servis hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşamamasını sağlamak. Doğan Trend Otomotiv olarak bundan sonraki dönemde odağımızı otomotiv markalarımızın büyümesine ve pazardaki konumlarının daha da güçlendirilmesine yönelterek yolumuza devam edeceğiz.”