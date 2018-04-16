Doğan Medya'nın satışında önemli gelişme!

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Doğan Holding bünyesindeki teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören tarafından devralınması işlemiyle ilgili Rekabet Kuruluna başvuruldu16 Nisan 2018 Pazartesi 17:19
Doğan Holding bünyesindeki teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemiyle ilgili Rekabet Kuruluna başvuruldu.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Doğan Holding bünyesindeki teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemi için başvuruda bulunuldu.
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