Doğan Hakyemez mezarı başında anıldı
Türk basketboluna hem sporcu hem de yönetici olarak önemli katkılarda bulunan merhum Doğan Hakyemez, ebediyete intikalinin yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.11 Temmuz 2019 Perşembe 13:44
Türk basketboluna hem sporcu hem de yönetici olarak önemli katkılarda bulunan merhum Doğan Hakyemez, ebediyete intikalinin yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
Doğan Hakyemez’in Hasdal Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine, Hakyemez ailesinin yanı sıra; TBF CEO’su Ömer Onan, TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, TBF yetkilileri ve spor camiasından isimler katıldı.
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