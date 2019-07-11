Doğan Hakyemez mezarı başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Türk basketboluna hem sporcu hem de yönetici olarak katkılarda bulunan Doğan Hakyemez, vefatının birinci yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre İstanbul'da Hasdal Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine, Hakyemez ailesinin yanı sıra TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, TBF yetkilileri ve spor camiasından isimler katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.