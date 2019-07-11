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Doğan Hakyemez mezarı başında anıldı

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:11
Doğan Hakyemez mezarı başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Türk basketboluna hem sporcu hem de yönetici olarak katkılarda bulunan Doğan Hakyemez, vefatının birinci yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre İstanbul'da Hasdal Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine, Hakyemez ailesinin yanı sıra TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, TBF yetkilileri ve spor camiasından isimler katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:11
  1. Basketbol
  2. Doğan Hakyemez
  3. Ömer Onan
  4. Türkiye Basketbol Federasyonu

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