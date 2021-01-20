Doğan Bekin: ABD'de iç savaş çıkabilir

Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreni öncesi tüm ABD teyakkuzda. Başkent Washington'da ABD'nin işgal ettiği ülkelerdeki güvenlik tedbirlerini andıran manzaralar yaşanıyor. Tüm dünyanın merakla beklediği yemin töreniyle ve ABD'deki önümüzdeki dönemde yaşanacaklar ile ilgili Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin çarpıcı açıklamalarda bulundu.



ABD'de yaşananlar Amerikan İç Savaşı'nı hatırlatıyor



Bekin şunları söyledi:

"ABD’de başkanlık seçimi sonrası Trump’ın seçim sonuçlarına itirazları üzerine ortaya çıkan konjonktürel gelişmeler siyasi tansiyonun yükselmesine, bunun sonucu olarak da güven bunalımı ile birlikte ortaya çıkan ayrıştırıcı ve çatışmacı sorunların yeniden alevlenerek krize dönüşmesine neden oldu. Olayların kazandığı ivme sonucu Kongre binasına düzenlenen kanlı baskın sırasında Amerikan iç savaşını çağrıştıran manzaralar bir bakıma Amerika’nın 1861-1865 yılları arasında yaşadığı iç savaş sendromunu yeniden gözler önüne serdi.



Kongre baskınında Konfederasyon bayrağı ile derin mesaj



Köleliğin kaldırılmasına başkaldıran Amerikan güney eyaletlerinin oluşturduğu Konfederasyon bayrağı ile Kongre binasına giren şüpheli Kevin Seefried’ın iç savaş sırasında 22 Mayıs 1856 tarihinde Güney Caroline Demokrat Temsilcisi olan köle yanlısı Preston Brooks tarafından linç edilerek feci şekilde öldürülen köle karşıtı Massachusetts Senatörü Charles Sumner’ın Kongre binasında linç edildiği mekânda yer alan portresi önünde güneyin Konfederasyon bayrağıyla poz vermesi ABD’nin geleceğine yönelik derin anlam veren bir mesaj taşımaktadır."



Biden'ın timsah gözyaşları



Amerikan Kongre Binası’na yönelik 6 Ocak’taki kanlı baskının ABD'nin sinopsisini ortaya çıkardığını söyleyen Bekin, "Kongre binasına yönelik kanlı baskında ortaya çıkan keskin kutuplaşma, iktidarı boyunca ‘Beyaz Üstünlüğü’ ideolojisine teşne olan ve Afro-Amerikalılar, Müslümanlar ve Göçmenleri sakat ve ırkçı politikasının hedef tahtasına koyan ABD Başkanı Donald Trump’ın ayrımcı ve dışlayıcı politikaları neden olmuş oldu. ABD başkanlığına yeni seçilen Siyonist Joe Biden’ın, Beyaz Üstünlüğü ’nü savunan Kongre binası baskıncılarına karşı Afro-Amerikalılara yönelik timsah gözyaşları dökerek; “Bu manzara kim olduğumuzu ortaya koymuyor” ifadesi Amerikan geleneksel politikasının bir yansıması niteliğindedir." dedi.



Biden gidişatı engelleyebilecek mi?



'Tarihte daha önce görülmemiş şekilde geniş güvenlik önlemleri altında yemin edecek olan Başkan Joe Biden’ın, Trump’tan farklı olarak nasıl bir politik atraksiyon içerisinde olacağı doğrusu merak konusudur. ' diyen Bekin, "Trump’ın seçim kampanyasına ve dış politika sloganına dönüşen ve uluslararası anlaşmalardan ve teşkilatlardan geri çekilmeyi öngören ‘Beyaz Üstünlüğü’ ideolojisi ile örtüşen ‘Önce Amerika’ kavramı karşısında Biden’ın; “ Başkanlık tüm Amerikalılarındır” kampanya söylemi ile Minnesota’da nefessiz bırakılarak öldürülen George Floyd başta olmak üzere ırk ayrımcılığının tavan yaptığı ve ‘Beyaz Üstünlüğü’ ideolojisinin geniş kitleler tarafından Amerika’nın özü kabul edilen düşünce atlası karşısında ne derece kucaklayıcı olabileceği müphem bir soru işareti olsa gerek. Şöyle ki; 11 Eylül 2001 saldırısından sonra ABD Başkanı George W. Bush döneminde Irak ve Afganistan başta olmak üzere Müslümanlara yönelik kanlı politikalardan sonra, bu sefer babası Müslüman olan Obama, nam-ı diğer Hüssein Obama bir bakıma Müslümanlara yönelik Amerika’nın yeni yüzü olarak gösterilmeye çalışılmış ama bir müddet sonra Amerikan gerçeğinin şahıslarla kaim olmadığı ve değişimin olamayacağı ortaya çıkmış oldu." şeklinde konuştu.