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Gündem Doğalgazla ilgili flaş gelişme az önce duyuruldu! 8 gün boyunca...
Gündem

Doğalgazla ilgili flaş gelişme az önce duyuruldu! 8 gün boyunca...

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), gerçekleşecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattından 2 - 9 Ekim arasında gaz akışının duracağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 14:40:00 -
Doğalgazla ilgili flaş gelişme az önce duyuruldu! 8 gün boyunca...

 

 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), gerçekleşecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattından 2 - 9 Ekim arasında gaz akışının duracağını bildirdi.

 

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, durum nedeniyle arz-talep dengesiyle ilgili bir sorun öngörülmediği aktarıldı.

Açıklamada, "İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattında 2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize 8 gün boyunca doğal gaz teslimatı yapılamayacaktır. Planlı bakım ve onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesiyle ilgili herhangi bir sorun öngörülmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

 

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