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Ekonomi Doğalgaza zam geldi! Konutlar etkilenmeyecek
Ekonomi

Doğalgaza zam geldi! Konutlar etkilenmeyecek

BOTAŞ, doğalgazda ağustos ayına ilişkin tarife tablosu paylaşıldı. Buna göre, doğal gazda mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 10 zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 01:40:00 -
Doğalgaza zam geldi! Konutlar etkilenmeyecek

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Aş'nin (BOTAŞ) internet sitesinde doğalgazda ağustos ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Konut tüketicileri için tarife sabit kaldı

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 10 zam

Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yüzde 10 artışla 13 bin 750 olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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