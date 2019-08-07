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Doğalgaz zammı sanayiciyi zorlayacak! Maliyetler ürünlere yansıyacak

İç ve dış ekonomik saldırılara rağmen yatırımlarını askıya almayan, üretimlerine ara vermeyen sanayicileri artan enerji maliyetleri tedirgin ediyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:34
Doğalgaz zammı sanayiciyi zorlayacak! Maliyetler ürünlere yansıyacak

 Buğra Kardan 

İç ve dış ekonomik saldırılara rağmen yatırımlarını askıya almayan, üretimlerine ara vermeyen sanayicileri artan enerji maliyetleri tedirgin ediyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) doğal gaz fiyatına yüzde 13,73 zam uygulamasına anlam veremeyen üretici ve ihracatçı firmaların temsilcileri, “Bu bedel artışı maliyetlere olumsuz etki edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

İndirime gidilmeli

Sanayi odalarının temsilcileri, her platformda doğal gaz dahil tüm üretim maliyetlerini minimum seviyelere indirecek adımlar atılmasını talep ediyor ve “Dolar kurunun gerilediği bir ortamda enerjinin pahalanması anlaşılır bir durum değil. Onun için konu tekrar ele alınmalı ve firmalarımızı rahatlatacak bir indirime gidilmeli” çağrısı yapıyor. Enerji maliyetlerinin artışının üretim maliyetlerinde de karşılık bulacağını anlatan aynı temsilciler, şu görüşleri dile getiriyor: “Yatırımları arttırmak, üretimde atılım yapmak, ihracat başarılarımızı devamlı kılmak ve istihdama olumlu katkı yapmak amacıyla elimizden geleni yapmalıyız. Muhakkak ve muhakkak üreticilerimiz ile ihracatçılarımıza yardım etmeliyiz. Bu çerçevede doğal gaz fiyatının yeniden görüşülmesinde ve aşağı çekilmesinde yarar görüyoruz. Hükümetimizin üreticilerimizin ve ihracatçılarımızı mutlu edecek bir çalışma daha yürüteceğine eminiz.”

Önlemleri takip edeceğiz

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran, doğalgaz fiyatının arttırılmasının üreticilerin aleyhine olacağını belirtti. Üretim giderlerinde ibrenin yukarı yönlü olacağına dikkat çeken Dalgakıran, “Bu konuda alınacak önlemleri yakından takip edeceğiz” dedi.

Yüzde 10 indirim önerisi

D’S Damat, Damat ve Tween markalarını bünyesinde bulunduran Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da, doğal gaz fiyatına bağlı olarak enerji giderlerinin bir miktar artacağını vurgulayarak, “Burada üretici fiyatlarını temel almakta ve temkinli bir şekilde ilerlemekte fayda var” ifadesini kullandı. Dolarda yüzde 10 gerileme görüldüğüne işaret eden Orakçıoğlu, “Bu marj doğal gaz fiyatına da yansıtılabilir” önerisini sundu. Orakçıoğlu, ayrıca firmaların kendi enerjilerini üretmelerinin önünü açacak taslağın da bir an evvel yürürlüğe girmesi gerektiğini kaydetti.

Fiyat politikasını etkiliyor

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay ise enerji zamlarının tüm sektörlerin temel girdileri arasında yer aldığına dikkat çekerek, ‘’Bizler mal ve hizmet üretirken makul bir fiyata ulaşmaya çalışırken, enerjideki yüksek artış üretim ve ihracatta fiyat politikamızı olumsuz etkiliyor. Böyle olunca bizler için enerji zamları yazı daha da ısıtıyor. Umarım enerji zamları artık son bulur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:34
  1. Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ)
  2. D’S Damat
  3. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran
  4. Boru Hatları
  5. Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay

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