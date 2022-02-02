Doğalgaz ve benzinde büyük indirim için…

Cem Küçük, elektrikte 150 kilovatsaat üzerine yüzde 125 zammın düzeltilmesinin ardından benzer bir hamlenin doğalgaz ve benzinde de yapılması gerektiğini belirtti. İşte Türkiye gazetesindeki o yazı:

"(...) Elektrik zamları can yakıcıydı. 150 kilovatsaat üzerine yüzde 125 zam iyi olmamıştı. Nitekim eleştirileri dikkate aldı AK Parti ve hemen düzeltti. 150 kilovat üzeri zam 210 kilovatsaate çekildi. Gayet mantıklı hareket...

Şimdi aynı şeyi doğalgaza yapmak lazım. Ya kademeli kullanmaya geçilmeli ya da fiyatta bir nebze de olsa indirime gidilmeli. Aile Bakanlığı’nın 450 TL ile 1150 TL arası doğalgaz desteği var. Mart ayında ödenecek. Ben hükûmetin yerinde olsam bu desteği hemen veririm. Zaten en soğuk aylar bu zamanlar. Bu ay içinde özellikle dar gelirliye verilecek destek yerini bulacaktır.

Benzin ve motorinde son bir yılda yüzde yüz artış var. Dün geceden geçerli olmak üzere benzine 30, motorine 32 kuruş zam geldi. 400 TL’ye dolan bir araç deposu şimdi 800 TL’ye doluyor. Buna da bir çare bulunmalı. Ya zamlar geri alınmalı ya da bundan sonra zam yapılmamalı.

Enerji maliyetleri dünyanın her yerinde çok arttı. Bizler bunun farkındayız. Enerjinin maliyetlerinin önemli bir kısmını devlet karşılıyor. Kim ne derse desin Avrupa’ya göre ucuz kullanıyoruz. Tabii gelir düzeyi aynı değil, o ayrı konu...

Dünkü enflasyon rakamları da önemli. İstanbul'da ocak ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 13,78, yıllık yüzde 50,91 arttı. Böylece ocak ayındaki yıllık enflasyon, 2002 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeyi görmüş oldu. AK Parti makul eleştirileri dikkate alan bir partidir.

Bu yöndeki eleştirileri mutlaka dikkate alacaktır..."