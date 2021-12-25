Doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır?

Yapılan açıklamada doğalgazın diğer yakıtlara göre çevre dostu ve konforlu olduğunu bu konforun alınacak basit önlemler daha ekonomik hale getirilebileceği aktarıldı. Alınacak küçük önlemlerle hem doğalgaz faturanızda yüzde 30-35 oranında tasarruf sağlanabileceği hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına destek olunabileceği aktarıldı.

Doğalgaz faturasının az gelmesi için ne yapılır?

Pencere ve kapılara ısı izolasyonu yapılmalı

Cihazlarınızın periyodik bakımlarını düzenli yaptırılmalı

Radyatörlerin önü eşya ve perdelerle kapatılmamalı

Kombiler kapatılmamalı yerine düşük sıcaklığa ayarlanmalı

Perdeler soğuk havalarda ve geceleri örtülmeli.

Tasarruf için kombi kaçta yanmalı?

Ancak ideal dünyada 20°C bir sıcaklık için kombinin 50°C'de çalıştırılması yeterlidir. Kombinizin evi 20°C'de tutması için, hava soğuduğunda kombinin ısıtma sıcaklığını arttırmalı, hava ısındığında ise düşürmelisiniz