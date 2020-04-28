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Aktüel

Doğalgaz patlamasının yaşandığı alan havadan görüntülendi

Beylikdüzü’nde doğalgaz patlamasının yaşandığı alan havadan görüntüledi.

2020-04-28 12:37:01 -
Doğalgaz patlamasının yaşandığı alan havadan görüntülendi

Beylikdüzü’nde doğalgaz patlamasının yaşandığı alan havadan görüntüledi.



Beylikdüzü Gürpınar’da İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamanın ardından alevler metrelerce yukarıya çıkarken çevredeki 2 binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Patlamada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin ekipler incelme başlatılırken, alan havadan görüntülendi. Görüntülerde, ekiplerin çalışma yaptığı ve vatandaşlar görülüyor.

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