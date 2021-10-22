Doğalgaz krizinde flaş gelişme: Bir ülke olağanüstü hal ilan etti

Pandemi sonrası tüm dünyayı etkileyen enerji krizi giderek büyümeye devam ediyor. Avrupa'da arz, talep ve piyasa tarafında yaşanan gelişmeler yüzünden doğalgaz fiyatlarında bu yıl yüzde 600'ün üzerinde pahalılaştı. Bu da bütün dünyayı bir enerji krizine sürükledi.

Küreselde doğalgaz, kömür ve elektrikte artan fiyatlar yüzünden ilk iflaslar gelmeye başlarken bazı fabrikalarda üretimi durdurmaya başladı.

Olağanüstü hal ilan edildi

Tüm dünyayı korkutan enerji krizinin kış aylarıyla beraber etkisini daha da göstermesi beklenirken Moldova parlamentosu dikkat çeken bir karar aldı.

Gazprom'la 30 Eylül'de sona eren anlaşmanın uzatılması konusunda henüz mutabakat sağlayamayan Moldova'da hükümet, enerji alanında olağanüstü hal kararı aldı.

Başbakan'dan açıklama

Basın toplantısı düzenleyen Moldova Başbakanı Gavrilitsa, "Olağanüstü hal, gazın yetmemesi ve ülkenin gaz sistemindeki basıncın düşmesi nedeniyle ilan ediliyor. Bundan dolayı bugün bakanlar kurulu toplanacak ve daha sonra olağanüstü hal kararının yürürlüğe koyulmasını talep etmek için parlamentoya geleceğim" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mihay Popşoy, parlamentonun enerji krizinin yönetilmesinde hükümetin elini güçlendirmek için olağanüstü hal kararını destekleyeceğini belirtti.

Moldova ve Rusya arasında 2008 yılında imzalanan sözleşmenin süresi 30 Eylül'de sona ermiş ve taraflar Ekim sonuna kadar geçici bir uzatma yapılması konusunda mutabakat sağlamıştı. Ancak mutabakatın Moldova'nın ihtiyaç duyduğu gaz miktarının sadece yüzde 65'inin sevkiyatını öngörmesi nedeniyle ülkedeki gaz yetersiz kalıyor.

13 Ekim'de Moldova'da gazın yetersiz olması nedeniyle teyakkuz rejimi ilan edilmişti. Gaz tasarrufu için önlemler alınan ülkede, termik elektrik santralleri de dahil bazı enerji firmaları kısmen mazot ve kömüre geçiş yapmıştı.

Gazprom ile Moldavagaz arasında 2020 yazında yeni sözleşmeye için başlatılan müzakereler hala devam ediyor.