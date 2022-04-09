Doğalgaz için Türkiye’yi davet eden ülkede şok! Petrollerini çaldılar

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya, 3 ayda petrol hırsızlığı ve vandalizm nedeniyle 1,5 milyar dolar zarar etti.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Genel Müdürü Malam Mele Kyari, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nijerya'nın günlük ham petrol üretimindeki düşüşe hırsızların ve vandalların faaliyetlerinin sebep olduğunu duyurdu.

Ocak-mart dönemindeki hırsızlık ve vandalizm nedeniyle 1,5 milyar dolar değerinde ham petrol kaybedildiğini aktaran Kyari, bunun da günde yaklaşık 250 bin varil kayba denk geldiğini söyledi.

Kyari, hırsızların ve vandalların NNPC'nin bazı terminallerini işe yaramaz hale getirdiğini ve sıfır üretim nedeniyle onları kapatmak zorunda kaldıklarını aktararak, "Bazı faaliyetler çok profesyonelce yapılıyor. Bu ürkütücü bir durum ve bununla mücadele ediyoruz" dedi.

Yasa dışı faaliyet gösteren 31 petrol rafinerisi imha edildi

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deniz kuvvetlerinin ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Delta, Rivers ve Bayelsa eyaletlerinde operasyonlar düzenlediğini ifade etti.

Onyeuko, operasyonlarda 31 yasa dışı petrol rafinerisinin imha edildiğini belirterek, yasa dışı yakıt ikmali ve ham petrol hırsızlığı yapıldığı belirlenen 12 gemiye el konulduğunu kaydetti.

Operasyonlarda, petrol hırsızlığı yapan 2 kişinin yakalandığını bildiren Onyeuko, 12 milyon litre çalıntı ham petrolün ele geçirildiğini duyurdu.

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgelerinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve insan kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı aktarıldı.