Kış mevsimiyle birlikte kombiler açıldı. Pek çok aile gelen faturaların ardından doğalgaz konusunda nasıl tasarruf sağlayabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, doğalgaz faturasını düşürmek mümkün mü?

Doğalgaz faturasının az gelmesi için ne yapılır? Doğalgaz tasarrufu

Kış aylarında en büyük sorunların başında ısınma ihtiyacı geliyor. Bir yandan evler sıcacık olsun istenirken bir yandan da doğalgaz faturasının düşük gelmesi arzu ediliyor. Peki, doğalgaz faturasını düşürmek mümkün mü? İşte, doğalgazdan tasarruf etmenin yolları…

İşin uzmanları en önemli hatanın kombiyi aç-kapa sisteminde çalıştırmak olduğunu vurguluyor. İşe giderken ya da gece uyurken kombiyi kapatmak aslında daha çok gaz sarfiyatına yol açıyor. Bunun yerine kombiyi ekonomi konumunda tutmanız yeterli olacaktır.

Pek çok kişi sıcak ortamda yaşamayı sever. Ancak evlerinizin 21-24 derece arasında bir ısıya sahip olması yeterli olacaktır.

Uzmanlar radyatörlerin arkalarının ısı yalıtımını sağlayan malzemelerle desteklenmesinin gerektiğini belirtiyor. Ayrıca ısı tasarrufu için radyatör üzerinde çamaşır kurutulmaması gerekiyor.

Ayrıca peteklerin önlerinin de mobilyalarla kapanmamış olması ısının yeterli miktarda dağılması için önemli.

Kombilerinize yılda bir kez bakım yaptırarak da tasarruf etmiş olursunuz.