Doğalgaz faturasını düşürmek için yapılan basit yöntem! Enerji uzmanları: Elektrik faturasını düşürebilirsiniz

Fatura ödeme zamanında sıkıntı yaşıyorsanız buna bir dur demenin zamanı geldi! Gelen zamların faturalara yansıması birçok aileyi derinden sarsıyor. Vatandaşlar fatura tasarrufu yapmalarını sağlayacak yöntemler arıyor. Özellikle elektrik faturalarını düşürmek için tasarruf yöntemleri arıyorsanız birkaç ufak püf nokta bulunuyor.

Farkında olmadan günlük kullandığımız eşyaların faturalara yansımaları oldukça yüklü olabiliyor. Enerji uzmanları evde kullandığınız eşyaların kullanımının değiştirilmesinin elektrik faturasını düşürebileceğini belirtiyor.

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN:

SAATLERE DİKKAT EDİN

Ülkemizdeki elektrik faturalandırmasında iki tarife bulunuyor. Bunların isimleri faturalarda tek zamanlı ve çok zamanlı tarife olarak geçiyor. Elektrik faturalarında yeni yapılan düzenleme ile birlikte artık ev kullanımında 3 farklı zaman dilimine ayrılıyor ve her bir zaman dilimi için farklı fiyat tarifesi uygulanıyor. İlk zaman dilimi 06:00 ile 17:00 saatleri arasındaki gündüz dönemi oluyor. Gündüz dönemindeki fiyat tarifesi ortalama bir değer oluyor. İkinci zaman dilimi olan 17:00 ile 22:00 saatleri arası ise puant dönemi olarak geçiyor ve elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimi olarak dikkat çekiyor. Üçüncü zaman dilimi ise, elektriğin en ucuz olduğu saat 22:00 ile 06:00 saatleri arası oluyor. Bu zaman dilimine de gece dönemi deniyor.

ÖZELLİKLE ÇAMAŞIR VE BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIMINA DİKKAT

Elektrik faturalarınızda tasarruf yapmak ve faturanızı düşürmenin yollarını arıyorsanız gün içerisinde kullanacağınız elektriğin büyük bir bölümünü gece dönemine kaydırmanız oldukça faydalı oluyor. Daha ucuz tarifeden ücretlendirildiğiniz için aynı miktar kullanıma daha az fatura ödüyorsunuz. Özellikle çamaşır makinesi ve bulaşık makinesini çalıştıracağınız zaman bu saat dilimlerini tercih ederseniz ay sonunda faturanızda farkını görebiliyorsunuz.

BUZDOLABI AYARINI DEĞİŞTİRİN

Mutfak malzemelerini doğru bir şekilde kullanmadığımızda da gereksiz yere elektrik harcıyoruz. Evimizdeki sürekli olarak çalışması gereken cihazların başında buzdolabı geliyor. Buzdolabını doğru ayarda çalıştırdığımızda gereksiz elektrik harcaması yapmamış oluyoruz. Normal dolabın çalışma sıcaklığının 4 ya da 5 derece olarak ayarlanması gerekiyor. Derin dondurucunun sıcaklığını da eksi 18 derece tutuyoruz. Bu seviyelerden daha soğuk yapmanın genellikle elektrik tüketimini artırmaktan başka bir katkısı olmuyor.

BUZDOLABINA KONULACAK YEMEKLERİN SOĞUMASINI BEKLEYİN

Ayrıca kalan yemeklerinizi buzdolabına koyarken sıcak olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Sıcak yemeği dolaba koyduğunuzda, içerideki sıcaklık yükseliyor ve buzdolabı dengeyi koruyabilmek için daha fazla çalışıyor.

FİŞLERİ PRİZDE UNUTMAYIN

Genellikle birçok elektrikli aletin fişlerini prizde takılı tutuyoruz. Bir sonraki kullanımda hemen hazır olsun istiyoruz. Ancak cihazımız prizden az da olsa sürekli olarak elektrik çekmeye devam ediyor. Bu nedenle kullanmadığınız elektrikli eşyaların fişlerini prizden çıkarmak en mantıklı çözüm oluyor. Eğer her defasında fişe takıp çıkarmak zor geliyorsa ya da unutuyorsanız prizlerinizi tasarruflu olanlarla değiştirebiliyorsunuz. Dimmer priz ya da anahtarlardan kullanarak prizin elektrik vermesini engelleyebiliyorsunuz. Bu da genel anlamda elektrik tüketimine büyük fayda sağlıyor.

FIRINI DOĞRU ŞEKİLDE KULLANIN

Fırını kullanırken de dikkat etmeniz gereken bazı detaylar bulunuyor. Fırında yemek yaparken pişip pişmediğini kontrol etmek için sürekli kapağını açmıyorsunuz. Çünkü her kapağı açtığınızda içerideki sıcaklık düşüyor ve fırınınız aynı sıcaklığa tekrar gelmek için ekstra çalışmak zorunda kalıyor. Aynı zamanda yemeğinizin pişme süresini ve kalitesini de olumsuz olarak etkiliyor. Yemeklerinizi fırının üst rafında pişirirseniz pişme süresini kısaltmış oluyorsunuz. Eğer zor pişen yemekler değilse bu yöntemi kullanmak da oldukça fayda sağlıyor.

EVİ ISITIRKEN BOŞA ELEKTRİK HARCAMAYIN

Evlerimizin ısınmasını kombiyle ya da klimayla yapıyorsak yine elektrik harcıyoruz anlamına geliyor. Kış aylarında verimli bir ısınma yöntemi uyguladığımızda gereksiz elektrik tüketimini de azaltmış oluyoruz. Bunun için öncelikle binamızın ve evimizin yalıtımına dikkat etmemiz gerekiyor. Isı kaybını düşürdüğümüzde ısınmak için harcayacağımız elektrik miktarını da düşürmüş oluyoruz.

KAPILARI KAPALI TUTUN

Ayrıca radyatörlerin önünü mutlaka açık tutuyoruz. Radyatörün verdiği ısının tüm eve rahatça yayılabilmesini sağladığımızda daha çabuk ve etkili ısınıyoruz. Kullanmadığımız odaların radyatörlerini kapatırsak oraları boş yere ısıtmamış oluyoruz. Odadan eve soğuk hava gelmemesi için de kapısını daima kapalı tutup altındaki boşluğu kapatırsak evin sıcaklığını düşürmemiş oluyoruz.

Doğalgaz faturasını düşürmek için yapılan basit yöntemler!

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte doğal gaz faturaları için kritik günler yaklaşırken, vatandaşlar da faturalarını olabildiğince hafifletmek için tasarruf yolları arıyor. Doğal gaz tüketimini düşürmek için yalıtım ve kombilerde bazı kurallara uymak önemli farklar yaratıyor. Vatandaşların doğal gaz tüketimini azaltması için önerilen bazı yöntemler şöyle:

- Isıyı içeride tutan çift camlı pencereler kullanmak.

- Sürekli kullanılmayan banyo, mutfak gibi bölümlerin ısısını, oturma odasına göre daha düşük tutmak.

- Dış cephe yalıtımı ile yüzde 50’ye varan ısı tasarrufu sağlamak.

- Kaloriferlerin arkasına yalıtım levhası koyarak sıcaklığı odaya yansıtmak.

- Isı kaybını engellemek için kombi tesisatında olabildiğince düz borular kullanmak.

- Odaların balkon kapılarında ve camlarında, sıcaklık kaybını önleyecek sünger ve benzeri yalıtım malzemesi kullanmak.

KAPATMA YERİNE DÜŞÜK AYAR MI?

- Evden uzun süreli ayrılırken kombiyi kapatmak, kısa süreli dışarı çıkarken evi yeniden ısıtmamak için düşük ayarda çalıştırmak.

- Ev ısınınca kombiyi düşük ayarda tutarak, odaları düşük harcamayla belli bir sıcaklıkta tutmak.

- Oda termostatı ile oda sıcaklığını sabit tutan kombilerden kullanmak.

- Gündüz saatlerinde güneşten olabildiğince yararlanmak için perdeleri açık tutmak, geceleri ısı kaybını önlemek için perdeleri kapatmak.

- Kalorifer peteğinin önüne ya da üzerine, sıcaklığı dağıtmasını önleyecek objeler konulmaması, çamaşır asılmaması, perdelerin peteği kapatacak kadar uzun olmaması.

- Verimli çalışan yeni kombi modellerini tercih etmek, her yıl kombi bakımı yaptırmak.

- Yoğuşmalı kombi kullanımıyla verimli ısınma sağlamak.

- Kısa süreli kullanılmadığı zamanlarda kombiyi tamamen kapatmak yerine olabildiğince düşük ayarda çalışır tutmak, böylece yeniden ısınmasında fazla gaz harcamamak.

Doğalgaz Faturasını Düşürmenin Püf Noktaları

Kombiye yakın peteklerin yarı ayarda kısık çalışması ve uzak peteklerin daha iyi ısınmasını sağlar. Petek termostatı 1-2 derece düşük sıcaklığa ayarlayarak, yüzde 10 tasarruf yapabilirsiniz. Evden çıkarken kombiyi kapatmayın ve sıcaklığı sabit tutarak tasarruflu kullanın.