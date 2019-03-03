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Doğalgaz dolum istasyonunda korkutan yangın

Bolu'da D-100 Karayolu yanında bulunan sıkıştırılmış doğal gaz dolum istasyonunda çıkan yangın, çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu.

03 Mart 2019 Pazar 12:42
Doğalgaz dolum istasyonunda korkutan yangın

Bolu'da, akaryakıt istasyonu ve şehirlerarası otobüs terminalinin yakınında bulunan sıkıştırılmış doğal gaz dolum istasyonunda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Gazın kesilmesiyle alevler sönerken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Paşaköy Mahallesi D-100 Karayolu yanında bulunan sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dolum istasyonunda, saat 02.00 bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler kısa sürede metrelerce yüksekliğe ulaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, yakınında şehirlerarası otobüs terminali ve akaryakıt istasyonu bulunan istasyona itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ve zabıta ekipleri istasyonun çevresindeki yolları araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Patlama olma ihtimaline karşın bölgeye kimse yaklaştırılmadı. Gelen ekiplerin vanaya ulaşmasıyla gaz kesildi. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler söndü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:42
  1. Bolu
  2. doğalgaz dolum istasyonu
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