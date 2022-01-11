Doğalgaz desteği başvurusu ne zaman? Doğalgaz destek başvurusu başladı mı?

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği kömür desteğinden sonra Doğalgaz destek ödemesi yapılacak. Doğalgaz destek ödemesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Doğalgaz destek başvurusu ne zaman? Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Doğalgaz destek ödemesi ne zaman? Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? gibi soruları sormaktaydı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteği için başvuruların şubat ayının ikinci yarısında alınacağını, ödemelerin ise mart ayının ilk yarısında yapılabileceğini açıkladı.

Doğalgaz destek başvurusu nereden yapılacak?

Yapılacak yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

Doğalgaz destek yardımı kime verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha önce yaptığı açıklamada, ''Sağladığımız kömür yardımı kadar doğal gaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğal gaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğal gaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız” sözleriyle vatandaşları bilgilendirmişti.