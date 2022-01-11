2022 yılının ilk kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı gibi doğalgaz desteği de verileceğini duyurdu. Peki, kimler ne zaman doğalgaz desteğine başvuru yapabilir?

Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman yapılacak?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteği için başvuruların şubat ayının ikinci yarısında alınacağını, ödemelerin ise mart ayının ilk yarısında yapılabileceğini açıkladı.

Doğalgaz desteğine kimlerin başvuru yapabileceği de merak konusu. Bakan Yanık geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, “Enerji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında çalışma yapıldı. Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil doğalgaz altyapısı da söz konusu. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğalgaz için de vereceğiz" açıklamalarında bulundu.