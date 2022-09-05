2022 yılı başında devlet dar gelirli vatandaşlara doğalgaz desteğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğalgaz desteğinin süreceğini müjdeledi. Peki, kim ne zaman doğalgaz desteği başvurusunda bulunabilir?

Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman nasıl yapılacak? Kimler doğalgaz desteği alabilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğalgaz tüketim desteği programını bu yıl da sürdüreceğiz. Ev sahibi veya kiracı, tüm vatandaşlarımız 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden başvurularını yapabilirler. Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz” dedi.