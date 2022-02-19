Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılının ilk kabine toplantısının ardından ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımının yanı sıra doğalgaz desteği de yapılacağını açıklamıştı. Son kabine toplantısının ardından ise başvuru tarihleri açıklandı. Peki, kim nereden ne zaman doğalgaz desteği başvurusu yapabilir?

Doğalgaz desteği başvuru şartı! Kime ne kadar doğalgaz desteği veriliyor?

Yardım için öncelikli kriterin hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması isteniyor. Ayrıca başvuru yapacak olan kişilerin üzerine kayıtlı mülk bulunup bulunmadığına bakılacak. Doğalgaz yardımı verilebilmesi için hanenin yaşadığı bölgede doğalgaz altyapısı olup olmadığı da önemli. Doğalgaz desteği 450 lira ile 1150 lira arasında değişecek. Kişilere ödenecek olan rakam ise ısı haritasına göre belirlenecek. Yani Erzurum'da yaşayan bir kişiyle Antalya'da yaşayan kişiye aynı tutarlar ödenmeyecek. Tutar bulunan ilin ilçenin meteorolojik durumuyla belirlenecek.

Doğalgaz desteği ödemeleri mart ve eylül aylarında yılda iki kez yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, " Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450-1150 lira arasında değişecek. Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" dedi.

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını anlatan Bakan Yanık, bunun için vatandaşların başvurusu sırasında hastalığına dair raporu sisteme işlemesi gerektiğini, hastaların yaşadığı hanelere, belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapılacağını vurguladı.

Ödemesini kendi yapamayacak durumdaki engelli ve yaşlıların da bu süreçte mağduriyet yaşamaması için hak sahibi abonenin faturası ve kimliği ibraz edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kolaylığın sağlanacağını da kaydeden Yanık, elektronik ortamda alınacak başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca detaylı inceleceğini belirtti.

Yanık açıklamasında, "Yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlarımız destekten yararlanmaya hak kazanacak" ifadelerini kullandı.

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