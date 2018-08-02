0553 313 94 23

Doğalgaz dağıtım işletmeciliğinde EPDK kriteri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğalgaz dağıtımında görevli şirketlerin verimli ve eş güdümlü çalışması için harekete geçti.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:15
Doğalgaz dağıtım işletmeciliğinde EPDK kriteri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), "Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin İşletmecilik Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar"ına yönelik taslağı internet sitesinde görüşe açacak.

Sektör paydaşlarının konuya ilişkin önerileri alınarak doğalgaz dağıtım işletmeciliğinde nihai kriterler belirlenecek.

Ülke genelinde döşenen 130 bin kilometrelik boru hattı ve 23 milyar liralık yatırımla Türkiye'nin her köşesine doğalgaz konforunu ulaştırmayı hedefleyen EPDK, boru hattı ağının güvenliği ve 72 dağıtım şirketinin eş güdümlü çalışabilmesi için yeni bir düzenlemeye gidecek.

Bu kapsamda oluşturulan taslağa göre, Türkiye genelinde doğalgaz acil müdahale ekiplerinin bakım ve onarım araçlarının aynı özelliklere sahip olması gerekecek.

Tek tip kıyafet zorunluluğu

Doğalgazın ulaştığı bütün il ve ilçelerde aynı uyarı levhaları olacak, bakım ve onarım personeli aynı eğitimden geçecek ve tek tip kıyafet giyecek.

Taslağın kabul edilmesi halinde, yeni dönemde doğalgazın ulaştığı her noktada acil müdahale prosedürleri aynı olacak.

Ayrıca, dağıtım sektörüne yönelik çağrı merkezleri, coğrafi bilgi sistemleri ve acil eylem planları konusundaki mevzuat hazırlık çalışmaları da yakın dönemde tamamlanacak.

"Doğalgazı ulaştırmakla işimiz bitmiyor"

Taslağa ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bakanlığımız ve sektörümüzle birlikte 81 ilimizin tamamına doğalgaz ulaştırma hedefine ulaşma yolunda artık gün sayıyoruz ama bir şehre veya bir ilçeye doğalgazı ulaştırmakla işimiz bitmiyor. Doğalgazın ulaştığı her noktada maksimum hizmet kalitesini sağlamak standartları doğru belirlemek gerekiyor." diye konuştu.

EPDK'nın verimli işletmecilik ve maksimum tüketici memnuniyeti için üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini belirten Yılmaz, "Sektörden gelecek görüşler ışığında son şeklini vereceğimiz bu düzenleme doğalgaz sektöründe yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenlemeyle doğalgaz dağıtım şebekesinin daha etkin işletilmesi, teknolojik entegrasyonun sağlanması ve müşteri memnuniyetinin üst seviye çıkarılarak adil ve yönetilebilir bir tarife yapılabilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 11:15
  1. “Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin İşletmecilik Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar”
  2. bakım ve onarım
  3. doğalgaz acil müdahale ekipleri
  4. doğalgaz dağıtım sektörü
  5. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
  6. Taslak düzenleme
  7. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Barolar Birliğinden ABD'ye 'yaptırım' mektubu
    1. Türkiye Barolar Birliğinden ABD'ye..
    2. 'Hazırlıklı olun' çağrısı: Türkiye..
    3. Tuncay Özkan, Uğur Dündar'ın ayağını..
    4. İsrail vahşetini seyrediyoruz
    5. Şok iddia! Üst düzey komutanın kızı..
    6. İncirlik Üssü ABD’ye kapatılacak mı?
    7. Cuper Özbekistan'ı çalıştıracak
    8. Cenaze gaspçısı alçak Siyonistler
    9. Çam balında hedef 50 milyon dolarlık..
    10. Kemal Kılıçdaroğlu: ABD'ye de aynı..
    11. Philip Cocu'nun yeni yardımcısı Erwin..
    12. RTÜK'ten manevi değerlerimizi hedef..
    13. Fildişi Sahilleri'ndeki FETÖ okulları..
    14. Kılıçdaroğlu'ndan ABD yaptırımlarına..
    15. Büyükbaş hayvanların beslenmesi..
    16. Şarjdayken sakın bunu yapmayın! Bomba..
    17. Şırnak’ta kamyonet uçuruma yuvarlandı:..
    18. AK Parti Kadın Kolları'nda yüzde 50..
    19. Assam 2. Arakan olmasın
    20. İstanbul, Kayseri ve Kapadokya’dan..
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    Soner Yalçın da umudunu kesti: Kazanması imkansız
    Soner Yalçın da umudunu kesti: Kazanması imkansız
    İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım kararının asıl nedeni!
    İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım kararının asıl nedeni!
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...