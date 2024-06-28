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Yerel Doğalgaz borusuna asılı halde bulundu
Yerel

Doğalgaz borusuna asılı halde bulundu

Yeniakit Publisher
2024-06-28 23:51:00 -
Doğalgaz borusuna asılı halde bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kadın evinde doğalgaz borusuna asılı halde ölü olarak bulundu.

Olay, Güzelhisar Mahallesi 46 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rabia B. (26) isimli kadın yakınlarına hayatına son vereceği yönünde mesaj attı. Kadına ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kadını evin içerisindeki doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Acı haberi alan Rabia B.’nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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