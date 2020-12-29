  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Doğal yöntemlerle diş beyazlatma nasıl olur?
Sağlık

Doğal yöntemlerle diş beyazlatma nasıl olur?

Dişler, insan için büyük önem taşıyor. Bazı kimseler için neredeyse hayata küsme sebebi dahi olabiliyor. O yüzden dişlerin sağlıklı ve hoş görünüme sahip olması gerekmektedir. Peki doğal yöntemlerle diş beyazlatması nasıl olur?

Yeniakit Publisher
2020-12-29 17:24:00 -
Doğal yöntemlerle diş beyazlatma nasıl olur?

İnsanın büyük bir titizlikle bakım yapması gereken yerler birisi de elbette dişlerdir. Dişlerin hoş görünüme sahip olması için birçok doğal yöntem bulunuyor. Bunlar kesin tedavi yöntemleri olmasa da faydaları bulunuyor. Ayrıca muhakkak düzenli bir şekilde diş doktorunuza muayene gitmelisiniz. İşe doğal yöntemlerle diş beyazlatma:

Hindistan cevizi yağı ile diş beyazlatma

Hindistan cevizi yağı ağzın içinde bir müddet bekletilerek veya gargara yaparak kullanılabilir. Bu yağ, dişlerinizi istenmeyen pisliklerden temizleyecektir. Hindistan cevizi yağı ayrıca dişlerinizdeki tartarları da temizler. Haftada bir kere dahi Hindistan cevizi yağı ile gargara yapsanız bile bembeyaz dişlere sahip olabilirsiniz.

Çilek ile diş beyazlatma

Çilek meyvesi vücudumuzdaki PH dengesini düzenler ki bu olay da dişler için oldukça faydalı bir şeydir. Çileği yerken diş yüzeyinizin her zamankinden daha pürüzsüz olduğunu hissedersiniz. Bunun nedeni de çileğin çekirdeklerinin bir nevi diş peelingi görevini yapmasıdır.

Elma ile diş beyazlatma

Afiyetle yediğimiz elmalarda, diş beyazlatıcı ürünlerde mevcut olan malik asit bulunur. Fakat elmanın fazla asidik bir meyve olmasından dolayı fazla tüketildiğinde, diş minesinin incelmesine sebep olduğu bilinir. Bu yüzden elma tüketirken yanında bir dilim de peynir tarzında ürünler tüketmek daha iyi olacaktır.

Havuç ile diş beyazlatma

Havuçta bulunan A vitamininin gözlere iyi geldiğini biliyoruz. Peki ya diş minesine iyi geldiğini biliyor muyduk? Havuç veya havuç suyu ağızdaki tükürük miktarını fazlalaştırır ve bir nevi ağız temizliği görevi yapar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melikşah ve Hasan Sabbah’ın karşı karşıya geldiği o sahne bomba etkisi yaptı! Yeni bölümün ilk sahnesi yayınlandı
Gündem

Melikşah ve Hasan Sabbah’ın karşı karşıya geldiği o sahne bomba etkisi yaptı! Yeni bölümün ilk sahnesi yayınlandı

Dün akşam 14. Bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'daki savaş sahnesi nefes kesmişti. Herkes yen..
Altın alacaklar dikkat! Tuzağa düşebilirsiniz
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Tuzağa düşebilirsiniz

Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, internet üzerinden altın alışverişi yapan vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu...
Bakan Selçuk'tan emekliye müjde: Ödemeler erken yapılacak
Ekonomi

Bakan Selçuk'tan emekliye müjde: Ödemeler erken yapılacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle emekli sandığı kapsamındaki vatandaşların a..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay