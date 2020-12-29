Doğal yöntemlerle diş beyazlatma nasıl olur?

İnsanın büyük bir titizlikle bakım yapması gereken yerler birisi de elbette dişlerdir. Dişlerin hoş görünüme sahip olması için birçok doğal yöntem bulunuyor. Bunlar kesin tedavi yöntemleri olmasa da faydaları bulunuyor. Ayrıca muhakkak düzenli bir şekilde diş doktorunuza muayene gitmelisiniz. İşe doğal yöntemlerle diş beyazlatma:

Hindistan cevizi yağı ile diş beyazlatma

Hindistan cevizi yağı ağzın içinde bir müddet bekletilerek veya gargara yaparak kullanılabilir. Bu yağ, dişlerinizi istenmeyen pisliklerden temizleyecektir. Hindistan cevizi yağı ayrıca dişlerinizdeki tartarları da temizler. Haftada bir kere dahi Hindistan cevizi yağı ile gargara yapsanız bile bembeyaz dişlere sahip olabilirsiniz.

Çilek ile diş beyazlatma

Çilek meyvesi vücudumuzdaki PH dengesini düzenler ki bu olay da dişler için oldukça faydalı bir şeydir. Çileği yerken diş yüzeyinizin her zamankinden daha pürüzsüz olduğunu hissedersiniz. Bunun nedeni de çileğin çekirdeklerinin bir nevi diş peelingi görevini yapmasıdır.

Elma ile diş beyazlatma

Afiyetle yediğimiz elmalarda, diş beyazlatıcı ürünlerde mevcut olan malik asit bulunur. Fakat elmanın fazla asidik bir meyve olmasından dolayı fazla tüketildiğinde, diş minesinin incelmesine sebep olduğu bilinir. Bu yüzden elma tüketirken yanında bir dilim de peynir tarzında ürünler tüketmek daha iyi olacaktır.

Havuç ile diş beyazlatma

Havuçta bulunan A vitamininin gözlere iyi geldiğini biliyoruz. Peki ya diş minesine iyi geldiğini biliyor muyduk? Havuç veya havuç suyu ağızdaki tükürük miktarını fazlalaştırır ve bir nevi ağız temizliği görevi yapar.