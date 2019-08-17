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Doğal yollarla yanık nasıl tedavi edilir?

Yanığa diş macunu sürülür mü? Yanık domatesle iyileşir mi? Yanık bölgeye kaşık tutmak ne kadar doğru?Şeker yanığı bastırır mı?

17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:34
Doğal yollarla yanık nasıl tedavi edilir?

Deri üzerindeoluşan yanıklar oldukça can yakıcıdır. Yanık; radyasyon, ısı ya da elektriksel akımlarla ciltteki dokuların hasar görmesi, sıcaklıkla zarar görmesi durumudur.

  • Aniden başınıza gelen bir vakada;

 - Yanan bölgeye su tutun.

 - Yumurtayı beyazından ve sarısından ayırın. Beyazını, derinizi zedelemeden sürün. Kurudukça üzerine tekrar bir katman şeklinde yayın. İlk yardım eğitimlerinde öğretilen bu metodu denediğinizde yanığın aniden dindiğini ve iyileştiğini hissedeceksiniz. 

 - Eczanenizden alacağınız yanık ve antibiyotik kremlede ilk yardım yapabilirsiniz. 

Mayonez, yoğurt, salça, diş macunu sürmek gibi yöntemleri kesinlike kullanmayın! Bu gibi durumlarda şeker kullanmakda doğru değildir. Şeker, ani kanamalı yaralanmalarda işinizi görecektir.

 

  • Eğer derinizde uzun süre önce bir yanık oluştu ve izlerinin kalmaması için bir yöntem arıyorsanız;

 - Aloe vera jeli ve e vitaminini karıştırarak derinize uygulayın. Yapıcı ve onarıcı bir etkisi olan bu karışım, cildinizin alt tabakasına kadar inecektir. Yaranızın büyüklüğü ve iyileşme sürecine göre zaman belirleyin ve bitene kadar devam edin.

- Takviye edici kapsüllerden alın. İçerdiği vitamin sayesinde, yanan bölgede hücre yenilenmesine katkıda bulunur.

 - Doktorunuzun önerdiği; A,B,C ve E vitaminlerini alarak lif kolajenin oluşumuna katkı sağlayabilirsiniz.

Uyarı: Ciddi yanıklar için acilen doktorunuza başvurun. Hastaya bu esnada bolca su vermeyi ihmal etmeyin.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:34
  1. yanık
  2. yanık tedavisi

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