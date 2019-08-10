Ani kanamalar nasıl durdurulur?
Aniden başınıza gelen herhangi bir yaralanma sonucunda ne yaparsınız? Eğer sorunun cevabını bilmiyor ya da değişik çözümler arıyorsanız, bu haberi mutlaka okumalısınız.10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:52
Yaralanma anından kanı geciktirmek için birkaç yöntem uygulamanız gerekebilir. Özellikle yoğun kanamalardaa, hastanın etkilenmemesi ve kan kaybetmemesi gerekir.
- Yaranız eğer kalbin altında bir nokta ise, ya kalbe doğru hizalayın ya da imkanınız dahilinde kalbin yukarısına kaldırın. Böylelikle kanın o bölgeye daha az akmasını sağlayacaksınız.
- Toz şekeri kanayan yaraya koymanız, bir tabaka oluşturarak kan akmasını engeller. Bu uzun bir süre sizi idare eebilir.
- Doğal ev yapımı beyaz sirkeyi yaraya bastırırsanız, mikroplar ölecek, aynı zamanda da yaranızın durmasına katkı sağlayacaktır.
- Hiçbir şey bulamıyorsanız, aniden üzerine bastırırak kanın akmasını önleyin.
Bu yöntemler sadece geçiştirmek için aniden uygulamanız içindir. En kısa sürede ciddi yaralar için doktorunuza başvurunuz
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