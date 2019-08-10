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Ani kanamalar nasıl durdurulur?

Aniden başınıza gelen herhangi bir yaralanma sonucunda ne yaparsınız? Eğer sorunun cevabını bilmiyor ya da değişik çözümler arıyorsanız, bu haberi mutlaka okumalısınız.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:52
Ani kanamalar nasıl durdurulur?

Yaralanma anından kanı geciktirmek için birkaç yöntem uygulamanız gerekebilir. Özellikle yoğun kanamalardaa, hastanın etkilenmemesi ve kan kaybetmemesi gerekir. 

  • Yaranız eğer kalbin altında bir nokta ise, ya kalbe doğru hizalayın ya da imkanınız dahilinde kalbin yukarısına kaldırın. Böylelikle kanın o bölgeye daha az akmasını sağlayacaksınız.
  • Toz şekeri kanayan yaraya koymanız, bir tabaka oluşturarak kan akmasını engeller. Bu uzun bir süre sizi idare eebilir.
  • Doğal ev yapımı beyaz sirkeyi yaraya bastırırsanız, mikroplar ölecek, aynı zamanda da yaranızın durmasına katkı sağlayacaktır.
  • Hiçbir şey bulamıyorsanız, aniden üzerine bastırırak kanın akmasını önleyin.

Bu yöntemler sadece geçiştirmek için aniden uygulamanız içindir. En kısa sürede ciddi yaralar için doktorunuza başvurunuz 

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:52
  1. kanama

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