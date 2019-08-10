Ani kanamalar nasıl durdurulur? Aniden başınıza gelen herhangi bir yaralanma sonucunda ne yaparsınız? Eğer sorunun cevabını bilmiyor ya da değişik çözümler arıyorsanız, bu haberi mutlaka okumalısınız.

Yaralanma anından kanı geciktirmek için birkaç yöntem uygulamanız gerekebilir. Özellikle yoğun kanamalardaa, hastanın etkilenmemesi ve kan kaybetmemesi gerekir. Yaranız eğer kalbin altında bir nokta ise, ya kalbe doğru hizalayın ya da imkanınız dahilinde kalbin yukarısına kaldırın. Böylelikle kanın o bölgeye daha az akmasını sağlayacaksınız.

Toz şeker i kanayan yaraya koymanız, bir tabaka oluşturarak kan akmasını engeller. Bu uzun bir süre sizi idare eebilir.

i kanayan yaraya koymanız, bir tabaka oluşturarak kan akmasını engeller. Bu uzun bir süre sizi idare eebilir. Doğal ev yapımı beyaz sirkeyi yaraya bastırırsanız, mikroplar ölecek, aynı zamanda da yaranızın durmasına katkı sağlayacaktır.

Hiçbir şey bulamıyorsanız, aniden üzerine bastırırak kanın akmasını önleyin. Bu yöntemler sadece geçiştirmek için aniden uygulamanız içindir. En kısa sürede ciddi yaralar için doktorunuza başvurunuz

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