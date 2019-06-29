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Doğal yağların bebeklere etkisi | Huzurlu ve rahat bebekler

Bebeğinizin pürüzsüz cildini doğal yağlarla ferahlatın..

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:30
Doğal yağların bebeklere etkisi | Huzurlu ve rahat bebekler

Bebeğiniz dünyayaya adapte olmaya çalıştığı esnada, destek vererek onu korkularından arındırmalısınız. Rahatlatmak, yanında olmak, kan akışı ve kalp atışlarını dengelemeye çalışmak desteklerin en büyüğü olacaktır.

Bebeği rahatlatmak

Bebeğinizin cildine uygun olan yağları seçerek işe başlayın. Bebeklerin cildini badem yağı rahatlatır. Ama ilk olarak bebeğinizin cildi üzerinde alerji testi yaparak uygulamaya geçin.

Bebeğinizin çok huzursuz olduğu dönemlerde, sakinleştirmek için, uçucu yağları kullanabilirsiniz. 

 - Uçucu yağlar;

  • Lavanta yağı
  • Limon yağı
  • Kekik yağı
  • Nane yağı
  • Karanfil yağı
  • Okaliptus yağı

Kolik hastalığı

Badem yağı ve bir uçucu yağı aynı oranlarda karıştırarak bebeğinizin ağlamaları için bir çözüm oluşturabilirsiniz. Rahatladığını fark eden bebek, bir süre sonra siz masaj yapmaya başladığınızda, sakinleşeceğini bildiği için, dinginleşecektir.

Yağların bebek vücuduna yararları

  • Kalp atışları düzene girer.
  • Eklem hareketleri genişler ve rahatlar.
  • Hormonları dengelenir.
  • Korkusu azalır.
  • Bağışıklık sistemi güçlenir.
  • Kan dolaşımı düzene girer.
  • Stresten uzaklaşır.
  • Rahatlar.
  • Sindirim sistemine destek olur.
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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:30
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