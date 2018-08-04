THY - Konya
0553 313 94 23

Doğal malzemelerle banyo nasıl temizlenir?

Mutfaktan sonra, birçok değişik yüzeyi ve alanı olduğundan dolayı temizlemek için en çok zaman ve çaba harcanan yer banyodur.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:23
Doğal malzemelerle banyo nasıl temizlenir?

AYNALAR:

Aynalarınızı silmek için eşit miktarlarda sirke ve sudan oluşum bir karışım hazırlayabilirsiniz.

Bu karışımı sprey şişeye koyarak aynalarınıza sıkınız. Daha sonra eski tişörtlerden kestiğiniz bez parçaları ya da bir gazete yaprağı yardımıyla aynanızı güzelce siliniz.

Kuru havlu çok kalıntı ve iz bıraktığı için aynalarınızı silerken kullanmamanız önerilir. Eğer mikrofiber beziniz varsa kimyasal temizleyicilere hiç ihtiyacınız yoktur.

Tezgah, Mermerler, Duş ve Küvet: Eğer mikrofiber beziniz varsa tüm bu yüzeylerde kullanabilirsiniz. Eğer yoksa aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Eşit miktarlardaki sirke ve su karışımı mermerler, tezgah, duş kabini ve duş içindeki sabun lekeleri için mükemmeldir.

Duştaki ve küvette sıkışıp kalmış yapışkan maddeler için karbonat ve sudan bir macun hazırlayıp uygulayabilirsiniz. Eğer lekeler çok zorluysa su yerine sirke kullanabilirsiniz.

Mermer aralarındaki lekeler için önce zemine karbonat serpiştiriniz. Daha sonra üzerine sprey şişe yardımıyla hidrojen peroksit sıkıp yumuşak bir diş fırçasıyla nazikçe ovunuz.

Küvetinizde bulunan çok zorlu lekeler için 1 su bardağı karbonat, yarım su bardağı tuz ve yarım su bardağı boraks tozunu karıştırıp uygulayabilirsiniz.

Duvar mermerleriniz, kapı kenarları, yerdeki lekeler ve tuvaletin dışı içinse 1 yemek kaşığı boraks tozu, yarım su bardağı çamaşır sodası ve yarım su bardağı karbonatla yüzeyleri ovabilirsiniz.

TUVALET:

Tuvalet hijyeninizi sağlamak için haftada bir kez tuvaletinizin içine karbonat serpiştirip üzerine bir su bardağı beyaz sirke dökünüz.

Tuvalet fırçası yardımıyla lekeleri çıkartabilir ve tuvalet kokusunu ortadan kaldırabilirsiniz.

ODA SPREYİ:

Piyasadaki kimyasal oda spreyleri yerine banyonuzda kullanmak için kendi doğal spreylerinizi yapabilirsiniz.

Bunun için yarım su bardağı su, yarım su bardağı beyaz sirke ve dilediğiniz güzel kokulu yağdan 12-15 damlayı karıştırınız.

Karışımı sprey şişeye koyup banyonuzda güvenle kullanabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:23
  1. sağlık
  2. kadın
  3. kadın aile
  4. pratik bilgiler
  5. sağlıklı yaşam
  6. banyo temizliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyaca ünlü aktörün tarikatından kaçanlar şok gerçekleri itiraf etti!
    1. Dünyaca ünlü aktörün tarikatından..
    2. 1 metrelik yılan, kafesteki muhabbet..
    3. Başkan Erdoğan'dan sürpriz hastane..
    4. Trabzonspor'dan Bedirhan bebek ve..
    5. Şili Kongresi'nden plastik poşet kararı!
    6. Öldürülen gencin hayali gerçek oldu
    7. CHP'li muhaliflerden 'mahkeme' çıkışı!..
    8. Fatih Terim: Dünya çapında bir takım..
    9. Alçak saldırıda korkunç detay! Tam 8..
    10. Periscope'a 'Süper Lig' engeli
    11. 22. dönem POMEM mülakat sonuçları..
    12. En zehirlisi o! Gaziantep'te..
    13. POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı..
    14. 22. Dönem polis mülakat sınav..
    15. İslami İşler Heyeti Başkanı kaçırıldı
    16. ASELSAN'dan 'ELMAS' projesi: Türk..
    17. Emekli maaşları ve 1000 TL Kurban..
    18. "Gitsin HDP’ye eşbaşkan olsun. Hiç..
    19. Uzman isimden bedelli askerlik..
    20. Melih Gökçek CHP'deki kulisi açıkladı:..
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018