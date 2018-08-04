Doğal malzemelerle banyo nasıl temizlenir?

AYNALAR:

Aynalarınızı silmek için eşit miktarlarda sirke ve sudan oluşum bir karışım hazırlayabilirsiniz.

Bu karışımı sprey şişeye koyarak aynalarınıza sıkınız. Daha sonra eski tişörtlerden kestiğiniz bez parçaları ya da bir gazete yaprağı yardımıyla aynanızı güzelce siliniz.

Kuru havlu çok kalıntı ve iz bıraktığı için aynalarınızı silerken kullanmamanız önerilir. Eğer mikrofiber beziniz varsa kimyasal temizleyicilere hiç ihtiyacınız yoktur.

Tezgah, Mermerler, Duş ve Küvet: Eğer mikrofiber beziniz varsa tüm bu yüzeylerde kullanabilirsiniz. Eğer yoksa aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Eşit miktarlardaki sirke ve su karışımı mermerler, tezgah, duş kabini ve duş içindeki sabun lekeleri için mükemmeldir.

Duştaki ve küvette sıkışıp kalmış yapışkan maddeler için karbonat ve sudan bir macun hazırlayıp uygulayabilirsiniz. Eğer lekeler çok zorluysa su yerine sirke kullanabilirsiniz.

Mermer aralarındaki lekeler için önce zemine karbonat serpiştiriniz. Daha sonra üzerine sprey şişe yardımıyla hidrojen peroksit sıkıp yumuşak bir diş fırçasıyla nazikçe ovunuz.

Küvetinizde bulunan çok zorlu lekeler için 1 su bardağı karbonat, yarım su bardağı tuz ve yarım su bardağı boraks tozunu karıştırıp uygulayabilirsiniz.

Duvar mermerleriniz, kapı kenarları, yerdeki lekeler ve tuvaletin dışı içinse 1 yemek kaşığı boraks tozu, yarım su bardağı çamaşır sodası ve yarım su bardağı karbonatla yüzeyleri ovabilirsiniz.

TUVALET:

Tuvalet hijyeninizi sağlamak için haftada bir kez tuvaletinizin içine karbonat serpiştirip üzerine bir su bardağı beyaz sirke dökünüz.

Tuvalet fırçası yardımıyla lekeleri çıkartabilir ve tuvalet kokusunu ortadan kaldırabilirsiniz.

ODA SPREYİ:

Piyasadaki kimyasal oda spreyleri yerine banyonuzda kullanmak için kendi doğal spreylerinizi yapabilirsiniz.

Bunun için yarım su bardağı su, yarım su bardağı beyaz sirke ve dilediğiniz güzel kokulu yağdan 12-15 damlayı karıştırınız.

Karışımı sprey şişeye koyup banyonuzda güvenle kullanabilirsiniz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.