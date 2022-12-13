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Ekonomi Doğal gazda Türkiye için müthiş gelişme! Türkmenistan doğal gazı bundan sonra...
Ekonomi

Doğal gazda Türkiye için müthiş gelişme! Türkmenistan doğal gazı bundan sonra...

Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'nde, Türkmenistan doğal gazının uluslararası pazara Türkiye üzerinden taşınması kararı alınması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 08:56:00 -
Doğal gazda Türkiye için müthiş gelişme! Türkmenistan doğal gazı bundan sonra...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi dolayısıyla 13-14 Aralık'ta Türkmenistan'ı ziyaret edecek.

Türkmen doğalgazının Türkiye üzerinden uluslararası piyasalara açılması gündemde. Projenin Avrupa'nın enerji sorununa çözüm olabileceği belirtiyor.

Uzmanlar, bu süreçte Türkiye'nin de büyük kazanımlar elde edeceğine dikkati çekiyor. Konuya ilişkin somut adımların ise Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Liderler Zirvesi'nde atılması bekleniyor.

Türkiye'yi enerjide merkez yapacak önemli bir adım daha atılıyor. Türkmenistan doğal gazının uluslararası pazara Türkiye üzerinden taşınması gündemde. Türkmenistan dünyadaki en büyük 4'üncü doğal gaz rezervine sahip. Bu nedenle Türkmen gazının Avrupa'nın enerji sorununa çözüm olabileceği vurgulanıyor.

Bu stratejik adım, Türkiye'nin enerjideki kilit rolünü daha da güçlendirecek. Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa pazarına taşınması projesi ilk olarak temmuzda Aşkabat'ta toplanan hükümetler arası karma komisyonda ele alındı.  Kritik iş birliği için gözler bu hafta yapılacak Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'nde olacak.

Konuyla ilgili TRT Haber'e konuşan TESPAM Genel Sekreteri Neşat Gündoğdu, şunları söyledi:

"Türkmen gazı ilk adım olacak. Ardından İran gazının Avrupa'ya sevki, hatta Irak Kerkük sahasında gaz rezervi var. Bunun Avrupa'ya sevki konusunda ciddi adımlar gelebilir. Türkiye'nin dünyadaki ağırlığı artacaktır. Ekonomik getirisi oldukça fazla olacaktır. Tükiye çok büyük kazanımlar elde edecektir. Türkiye'nin hub olduğu enerji üssü olduğunu Avrupa için vazgeçilmez bir ülke olduğunu göreceğiz."

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